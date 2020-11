DIRECT - Coronavirus : le parquet de Paris a ouvert quatre informations judiciaires sur la gestion de la crise

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum.

14H23

Quatre informations judiciaires ont été ouvertes mardi sur la gestion critiquée de la crise du Covid-19 en France, a annoncé le parquet de Paris dans un communiqué.

Cinq mois après avoir ouvert une vaste enquête préliminaire, le pôle Santé publique du parquet de Paris a décidé de transmettre ses investigations à des juges d'instruction dans quatre informations judiciaires distinctes. Elles ont été ouvertes contre X pour "abstention volontaire de combattre un sinistre", "mise en danger de la vie d'autrui" et "homicides et blessures involontaires".

11h15

Jean Castex tiendra une conférence de presse jeudi à 18H00.

10h43

La Nouvelle-Calédonie va poursuivre jusqu'au 31 juillet 2021 la limitation drastique de sa desserte aérienne internationale, pour se protéger du coronavirus qui ne circule pas dans l'archipel, a annoncé mardi le gouvernement.

Début septembre, ces mesures prises initialement en mars avaient déjà été prolongées jusqu'en mars 2021.

8h57

Le laboratoire chinois Sinovac Biotech s'est dit mardi confiant dans la sûreté de son vaccin expérimental contre le Covid-19 après la suspension d'un essai clinique au Brésil à la suite d'un "incident grave".

7h38

Dans l'Union européenne, qui a préacheté 200 millions de doses et négocie pour 100 millions d'autres, le vaccin Pfizer pourrait être disponible "début 2021", selon une source européenne.

7h13

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés en raison de la pandémie, ont déclaré mardi que le succès annoncé d'un vaccin contre le coronavirus était un "soulagement", mais qu'ils continuaient à préparer des JO l'été prochain sans vaccin.

Le comité d'organisation ressent "un sentiment positif et un soulagement", a déclaré Hidemasa Nakamura, haut responsable de Tokyo-2020 lors d'une réunion avec la presse.

6h39

Les Etats-Unis ont estimé lundi qu'ils pourraient avoir un vaccin autorisé contre le Covid-19 d'ici quelques semaines, après l'annonce par le groupe pharmaceutique Pfizer que son vaccin réduisait de 90% le risque de tomber malade du virus, mais le reste du monde devra encore attendre des mois. La distribution ne serait plus qu'une question de "semaines", a assuré sur Fox News Alex Azar, secrétaire à la Santé de Donald Trump, président qui a fait du développement des vaccins le socle de sa réponse à la crise sanitaire.

5h58

l'Assemblée nationale s'empare mardi du quatrième et dernier projet rectifié pour 2020, avec 20 milliards de dépenses supplémentaires en direction principalement des entreprises et indépendants, un soutien que les oppositions voudraient renforcer. Près de 300 amendements sont au menu à partir de la fin de l'après-midi et pour la soirée, sur ce nouveau projet de loi de finances rectificative (PLFR 4) qui n'est pas un collectif de fin de gestion comme chaque année, mais a bien le goût de la crise. Le reconfinement depuis fin octobre, décidé pour un mois au moins, va faire replonger l'activité, après un rebond au 3e trimestre.

5H14

L'autorité sanitaire du Brésil a annoncé lundi avoir suspendu les essais cliniques d'un candidat vaccin chinois contre le coronavirus après "un incident grave" constaté chez un volontaire. L'Agence de vigilance sanitaire (Anvisa) "a décidé d'interrompre l'essai clinique du vaccin CoronaVac après un incident grave" le 29 octobre, avance-t-elle dans un communiqué. Elle n'a pas fourni de détails sur ce qui s'est passé, mais a indiqué que ce type d'incidents pouvaient inclure la mort, des effets secondaires potentiellement fatals, une invalidité grave, une hospitalisation et d'autres "événements cliniquement significatifs".

4H54

L'Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé lundi une autorisation temporaire à un traitement d'un nouveau genre contre le Covid-19, des anticorps de synthèse fabriqués par Eli Lilly, uniquement pour les malades légers et modérés, et non pour les patients hospitalisés ou sous oxygène.

Le traitement a été développé spécifiquement contre le nouveau coronavirus. D'autres, comme le remdesivir et la dexaméthasone, ont reçu divers niveaux d'autorisation après avoir démontré une certaine efficacité, mais ces molécules existaient avant la pandémie et ont été réutilisées contre le Covid-19.

4H16

Deux proches de Donald Trump ayant passé la soire électorale à la Maison Blanche ont été testés positif au coronavirus, ont indiqué lundi les médias américains.

Le ministre du logement et du développement urbain, Ben Carson, a contracté le virus, a confirmé à la radio publique NPR son chef adjoint de cabinet, Coalter Baker. "Il va bien et se sent chanceux d'avoir accès à des thérapies qui aident et accélèrent nettement sa guérison", a-t-il ajouté.

Selon la télévision ABC, M. Carson, 69 ans, a été traité brièvement à l'hôpital militaire Walter Reed, près de Washington.