Jill Biden, première first Lady qui va continuer de travailler

Elle veut continuer à enseigner durant la présidence de son mari, Joe Biden. Jill Biden ne compte pas quitter son poste dans une université du nord de la Virginie, près de Washington.

Elle deviendrait ainsi la première first Lady à poursuivre sa carrière professionnelle. Seule Hillary Clinton, brièvement sénatrice à la fin du mandat de son mari Bill, était restée active, mais dans le champ politique.

Jill Biden transformerait alors «à jamais les attentes et les limites» de la fonction, estime Kate Andersen Brower, auteure d'un livre sur l'histoire des Premières dames américaines. «Elle fera entrer la fonction de Première dame dans le 21e siècle», ajoute Katherine Jellison, spécialiste de l'histoire américaine à l’université de l'Ohio, soulignant que «la plupart des Américaines doivent concilier vie professionnelle et vie de famille».

Joe Biden se présente comme «le mari de Jill Biden»

A 69 ans, l’enseignante a été décisive dans la campagne présidentielle de Joe Biden en multipliant les visites dans les États-clés durant la campagne présidentielle, essentiels à la victoire démocrate le 3 novembre.

Elle s'est totalement investie dès les primaires. Le candidat démocrate avait ainsi pris l'habitude de se présenter comme «le mari de Jill Biden».

Rare moment d'apaisement dans une campagne abrasive, le sénateur républicain et allié de Donald Trump, Lindsey Graham, avait salué en Jill Biden «une personne remarquable» après son discours à la convention démocrate.

Joe et Jill Biden se sont mariés en 1977, cinq ans après l'accident de voiture qui avait emporté la première épouse du sénateur et leur fillette. En 1981, elle avait mis sa carrière entre parenthèse avait de s’occuper de leur fille Ashley. Elle avait par la suite repris des études et décroché un doctorat en éducation.