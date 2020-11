La vidéo d'une ancienne danseuse atteinte d'Alzheimer et se rappelant d'une choregraphie émeut Twitter

Les réseaux sociaux ont eu les larmes aux yeux. Ce 9 novembre, une vidéo de Marta Gonzalez, ancienne danseuse atteinte par la maladie d'Alzheimer, a fait le tour de Twitter. L'on y voit l'ex-ballerine reproduire une chorégraphie au son de la musique, et ce malgré son état de santé.

Les images, filmées en 2019 par l'association Musica para Despertar (la Musique pour se Réveiller, en français), ont été partagées sur Youtube le 30 octobre dernier. L'association explique que Marta Gonzalez était une danseuse pour le New York City Ballet dans les années 1960.

Dès qu'elle entend les premières notes du Lac des Cygnes, elle entame les mouvements, comme habitée par la mélodie. Rapidement, les gestes s'enchainent avec précision, comme par reflexe malgré plus de 50 ans séparant sa carrière à l'écoute de la musique.

Malheureusement, Marta Gonzalez est depuis décédée. Musica para Despertar a en effet partagé la vidéo en guise d'hommage, écrivant en description de la vidéo : «qu'elle repose en paix». L'association reproduit ces scènes musicales avec beaucoup de malades atteints d'Alzheimer.

Ces moments aident à évacuer le stress et l'anxiété des malades. Ainsi, le site de la fondation pour Alzheimer explique : «la musique agit sur les hormones du plaisir, les endorphines et la dopamine, en favorisant leur production. La musique joue sur notre comportement, nos humeurs et peut même ranimer des émotions passées». On peut dire que pour Marta Gonzalez, la mission était accomplie.