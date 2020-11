Le crâne d'un cousin de l'Homme vieux de 2 millions d'années découvert

Des chercheurs australiens ont découvert sur le site de Drimolen, au nord-ouest de Johannesburg, en Afrique du Sud, le crâne d’un cousin de l’Homme vieux de 2 millions d’années.

Il s’agit d’un crâne presque complet de Paranthropus robustus, une espèce proche de l'Homo erectus, considéré comme un ancêtre direct de l'Homo sapiens, ou homme moderne, rapporte BBC News Australia. Les deux espèces vivaient à peu près au même moment, mais Paranthropus robustus s'est éteinte plus tôt.

Online open access link to our paper published today in Nature Ecology and Evolution on our new 2 million year old DNH 155 Paranthropus robustus cranium from #Drimolen in South Africa https://t.co/eSlFsh5PQl @LTUArchaeology @latrobe @LTUresearchers @latrobenews @latrobe pic.twitter.com/fkQIAgnNbU

— Andy I. R. Herries (@Ozarchaeomaglab) November 9, 2020