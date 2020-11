Thaïlande : un appel aux dons de coquillages pour donner une maison à des milliers de bernard-l'ermite

Naturellement dépourvus de coquille, les bernard-l'ermite ont pour habitude de voler celle des autres animaux afin de se protéger. Mais, sur les îles thaïlandaises récemment désertées par les touristes, ces crustacés se font particulièrement nombreux. Et tous ne parviennent pas à trouver un abri. Pour les aider, les autorités ont lancé un appel aux dons de coquillages.

Le directeur du parc national de Mu Koh Lanta, Veerasak Srisatjung, explique que des dizaines de milliers de bernard-l'ermite ont été recensés sur les îles cette année. Il ajoute que l'appel au don commence bien, puisque quelque 200 kilos de coquillages vides lui ont déjà été promis.

Pour gagner du temps, les bernard-l'ermite, qui doivent changer de coquille régulièrement en grandissant, organisent des petites réunions où ils se mettent en file indienne, et font passer chacun leur coquille au plus petit derrière eux !





© https://t.co/Pho0Ci2AWI pic.twitter.com/1vwscjNlQY — Tu sais pas quoi ?! (@tuCpakoa) December 19, 2019

La chute du nombre de visiteurs, dûe à la pandémie de coronavirus, explique en partie la prolifération de ces crustacés. Notamment parce que de nombreuses activités ont été stoppées, précise Thamasak Yeemin, biologiste marin à l'Université Ramkhamhaeng de Bangkok.

Les bernard-l'ermite ne sont pas les seuls à profiter de l'absence des touristes. Fermée aux visiteurs depuis plus de sept mois, la Thaïlande voit également les tortues marines revenir pour pondre sur les plages, les coraux repousser et les dauphins et autres dugongs nager au large.

Cet épanouissement de la nature fait plaisir à voir, mais l'absence de visiteurs pourrait également avoir des conséquences plus douloureuses pour la Thaïlande, très tributaire du tourisme. Ce dernier représente 15% du Produit intérieur brut (PIB) du pays et, selon les autorités, l'économie pourrait se contracter de 7,8 à 8,5% cette année.