Voici pourquoi la taille des adolescents varie de 20cm selon leur nationalité

Une étude de grande ampleur menée par l’Imperial College de Londres et publiée dans la prestigieuse revue The Lancet a dévoilé le vertigineux écart de taille existant entre les adolescents du monde entier.

Ainsi, les jeunes gens de 19 ans les plus grands se trouvent aux Pays-Bas (183,8 cm en moyenne pour les garçons et 170,4 cm pour les filles), suivis par l’Islande ou le Monténégro. A l’inverse, c’est au Timor-Oriental que les hommes de cet âge sont les plus petits (160,1 cm en moyenne), et au Guatemala pour les femmes (150,9 cm).

L’étude, basée sur la mise en commun de plus de 2.000 analyses de populations ayant suivi l’évolution de taille et d’indice de masse corporelle de jeunes de 5 à 19 ans dans 193 pays depuis 1980, révèle ainsi les immenses différences de développement corporel qui peuvent exister en fonction de son origine.

Comme vu plus haut, Néerlandais et Timorais ont donc plus de 20 cm d’écart.

Les Françaises accusent elles un certain déficit avec leurs homologues bataves, six centimètres.

De façon plus parlante, l’étude, relayée par Le Monde, pointe par exemple qu’à 19 ans, une Guatémaltèque fait la taille d’une Néerlandaise de 11 ans.

La nutrition bien plus importante que la génétique

Si la génétique est le facteur qui pourrait s’imposer en premier lieu pour expliquer de telle différence, l’étude prouve qu’il n’en est rien.

Selon les travaux, c’est l’alimentation, allant de pair avec un environnement économique et sanitaire favorable, qui influe directement sur la croissance physique des populations. L’exemple le plus frappant est celui de la Chine, dont le niveau de vie a largement augmenté ces 30 dernières années. Les femmes de 19 ans ont ainsi gagné 6,1 cm durant cette période, pour mesurer 163,5 cm en moyenne en 2019, quand les hommes ont grandi de 8,1 cm pour atteindre 175,7 cm.

«Nous avons aussi observé que la taille des populations descendantes d’immigrés a tendance à converger en quelques générations avec celle du nouveau pays, ce qui renforce l’idée que la génétique ne joue qu’un petit rôle par rapport à la nutrition ou l’environnement», détaille Andrea Rodriguez Martinez, la première autrice de l’étude.

«Chaque pays a ses propres déterminants mais, de façon générale, on retrouve, parmi ceux qui ont connu des gains de taille importants, des pays qui ont su mettre en place des programmes nutritionnels ciblant la petite enfance et la période scolaire couvrant la quasi-totalité de leur population».

Besoin d'une alimentation adéquate jusqu'à l'adolescence

Dans le sens inverse, la taille des garçons a stagné, voire diminué depuis 1980 dans des pays d’Afrique subsaharienne, comme la Sierra Leone, la République démocratique du Congo ou le Burundi. Pour l’Afrique du Sud, le Chili ou les Emirats arabes unis, le problème est encore différent : si les mensurations sont conformes aux références de l’Organisation mondiale de la santé à l’âge de 5 ans, elles perdent ensuite de leur vigueur durant la période de leur scolarité.

De quoi souligner encore plus l’importance d’une alimentation adéquate dans le développement des plus jeunes, durant leurs premières années mais également lorsqu’ils sont enfants et adolescents, conclut l’Imperial College.