Bolsonaro tient de nouveau des propos homophobes en évoquant le coronavirus

Jair Bolsonora, président du Brésil, a de nouveau eu des propos homophobes alors qu’il évoquait la pandémie de coronavirus.

«Aujourd’hui, il n’y en a que pour la pandémie, il faut en finir avec ça. Je regrette les morts, je les regrette. Nous allons tous mourir un jour, tout le monde ici va mourir. Ca ne sert à rien de fuir cela, de fuir la réalité. Il faut arrêter d’être un pays de pédés», a-t-il ainsi lancé lors d’un discours sur le tourisme.

En plus de sa déclaration à caractère homophobe, le président brésilien minimise ainsi l’ampleur de la pandémie. Ce, alors que le covid-19 a tué plus de 162.000 personnes dans le pays et en a contaminé près de 5,6 millions. Des chiffres officiels qui seraient sous-estimés selon des experts.

Et, ce n’est pas la première fois que le président brésilien tient des propos homophobes. Depuis des années, Bolsonaro multiplie les déclarations d’une telle violence.

En 2011, il avait ainsi déclaré dans une interview qu’il «préfèrerait que (son) fils meure dans un accident plutôt que de le voir apparaître avec un moustachu». Et en 2019, il avait clamé que le Brésil ne devait «pas devenir un paradis du tourisme gay».