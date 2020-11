En route pour une transplantation, un coeur «survit» à un crash d'hélico et à une chute

L'on croirait presque l'histoire tirée d'une série. À Los Angeles, le transfert d'un coeur en vue d'une transplantation est passé à un cheveu d'une catastrophe retentissante. Heureusement, tout s'est finalement bien terminé.

Ce 6 novembre, l'organe était en effet déplacé du Grossmont Hospital de San Diego jusqu'au Kreck Hospital of USC de Los Angeles. Mais en arrivant, l'hélicoptère qui transportait le coeur a manqué son atterrissage, et c'est retourné sur son flanc gauche. Miraculeusement, aucun passager n'a reçu de blessures sévères, et l'organe était en parfaite condition. Une vidéo récupérée par une journaliste locale montre le début de l'incident.

An employee inside the #KeckHospital building where a helicopter crashed on its helipad says he felt the building shake and saw debris flying outside. His coworker shared this video with me. @LAFD says it was transporting a heart. @NBCLA pic.twitter.com/PPEWzOTL6e

— Christine Kim (@ChristineNBCLA) November 7, 2020