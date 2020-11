Joseph Robinette Biden : le président élu des Etats-Unis a-t-il des origines française ?

Un «middle name» surprenant. Le 7 novembre dernier, les médias américains ont déclaré la victoire de Joe Biden lors de la présidentielle de 2020, et beaucoup d'entre eux ont décidé d'annoncer la nouvelle en utilisant le nom complet de celui-ci : Joseph Robinette Biden. Son deuxième prénom, à consonance française a de quoi surprendre.

Le peuple américain est bien entendu très divers du fait de son histoire et des vagues d'immigration successives. L'on sait avec certitude que Joe Biden est un héritier d'une famille irlandaise. Il n'hésite pas à mettre en avant cet héritage dans des meetings et des discours. Il cite d'ailleurs régulièrement des poètes irlandais, grâce auxquels, selon ses dires, il a réussi à vaincre son bégaiement. Mais son histoire familiale ne s'arrête pas là.

Selon l'ancien sénateur du Delaware, ce deuxième prénom lui vient de sa grand-mère, Mary Elizabeth Robinette. Dans une interview, il avait déclaré : «il semblerait qu'ils (les Robinette, ndlr) soient venus avec La Fayette et ne sont jamais repartis». L'histoire de ce nom viendrait donc de Français venus aider les Américains à s'affranchir de la couronne britannique. Une histoire pour le moins prestigieuse.

Une généalogie complexe

Cependant, Le Point a retrouvé un article de La revue française de généalogie qui contredit un petit peu cette théorie. En effet, le généalogiste Jean-Louis Beaucarnot y écrit que l'ascendance Robinette de Joe Biden proviendrait plutôt d'Angleterre. Son ancêtre, qui a mis les pieds aux Etats-Unis, se nomme Allen Robinette, et serait, selon certains historiens, originaire de Soissons et fils d'un hugenot réfugié en Angleterre. Les huguenots étant des protestants français. Mais des spécialistes anglais expliquent plutôt que le fameux Allen serait descendant de Britanniques, puisque des traces de Robinette ont été trouvées sur place au XVe siècle, quand la fuite des huguenots français a eu lieu plus tard.

Pour autant, des traces françaises se trouveraient malgré tout dans la généalogie du nouveau président américain selon Jean-Louis Beaucarnot, qui mentionne notamment Blanche de Savoie, «aïeule de Biden à la 22e génération». De quoi entretenir une relation privilégiée avec la France dans le futur ? Peut-être. Après son premier appel téléphonique avec Emmanuel Macron, Joe Biden a, après tout, rappelé que l'Hexagone était le «plus vieil allié» des Etats-Unis.