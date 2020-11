Hong Kong : entre démissions et évictions, le parlement ne compte plus que des députés pro-Pékin

À Hong Kong, les tensions sont loin de s’apaiser entre les militants pro-démocratie et le gouvernement pro-Pékin. Tous les députés démocrates ont annoncé remettre prochainement leur démission, après que le gouvernement a destitué quatre parlementaires pro-démocratie.

Mercredi 11 novembre, quatre députés ont été évincés grâce à une nouvelle mesure permettant aux autorités locales de démettre de leurs fonctions des élus jugés comme une «menace» pour la sécurité nationale. En réponse à cette nouvelle attaque, tous les députés du camp démocrate ont annoncé leur prochaine démission, laissant le Parlement aux mains des partisans de Pékin.

«Au vu de nos collègues qui ont été évincés aujourd’hui, tous les démocrates ont décidé de se ranger de leur côté et de démissionner en masse. (…) Le chemin vers la démocratie est particulièrement long lorsque l'on est confronté à un régime autoritaire. Mais nous ne serons pas vaincus par la pression et l'oppression. Nous trouverons une nouvelle voie», a déclaré le chef du Parti démocrate, Wu Chi-wai, rapporte Hong Kong Free Press (HKFP).

Depuis le mois de juillet, Hong Kong traverse une crise politique sans précédent. En cause : la loi sur la sécurité nationale, adoptée le 30 juin dernier, qui vise à réprimer le «séparatisme» et le «terrorisme», et qui a déjà permis l’arrestation de centaines de militants pro-démocratie, qui s’insurgent contre le gouvernement central dirigé par la Chine.

La cheffe de l'éxecutif est «ravie»

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont par ailleurs réagi à cette attaque du gouvernement hongkongais contre le parti démocrate. Washington a annoncé des sanctions contre quatre responsables de Hong Kong, qui sont désormais interdits d’entrée sur le territoire américain, rapporte l’AFP. Les États-Unis menacent aussi directement la Chine de sanctions. Londres dénonce «une nouvelle attaque contre le haut degré d’autonomie et les libertés de Hong Kong.»

Mais pas de quoi faire fléchir le gouvernement hongkongais ni Pékin, qui dénoncent fermement ces démissions et accusent les députés de vouloir semer le trouble. Dans un communiqué publié ce jeudi, le gouvernement a déclaré : «Cette farce a complètement révélé la façon dont certains législateurs de l'opposition ne tiennent pas compte des citoyens pour leurs propres intérêts politiques. Elle montre leur attitude obstinément conflictuelle à l'égard du gouvernement central.»

Lors d’une conférence de presse, Carrie Lam, la cheffe de l’exécutif de Hong Kong, s’est dite «ravie», selon HKFP, de l’éviction des quatre députés et de la démission des autres, car les lois seraient ainsi adoptées bien plus facilement dans la prochaine législature. Le Parlement s'est par ailleurs réuni aujourd'hui pour la première fois sans aucun député pro-démocratie.