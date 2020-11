Kenya : un figuier centenaire sauvé par des militants écologistes

Une bataille finalement victorieuse. Des écologistes se sont battus contre les autorités de Nairobi qui souhaitaient abattre un figuier centenaire pour laisser place à une autoroute.

Annoncée en octobre, cette quatre voies construite via des financements chinois devait en effet passer pile sur l'emplacement de l'arbre, comme l'a relaté le New York Times. Finalement, la capitale du Kenya est revenue sur sa décision ce 11 novembre après les nombreuses critiques de militants écologistes.

«Quel que soit le développement qui interviendra ici, il ne touchera pas cet arbre», a promis Mohammed Badi, directeur général du Nairobi Metropolitan Services (NMS). Un document a même été signé faisant du figuier un «flambeau symbolisant l'héritage culturel et écologique kényan».

Le New York Times en profite pour expliquer que Nairobi, surnommée la «ville verte sous le soleil», perd de plus en plus de ses parcs et de ses espaces naturels à cause du développement économique du pays.

À tel point que les activistes, bien que satisfaits de la décision concernant le figuier, demandent plus d'action. «Nous devons nous assurer que la nation et nos environnements coexistent et complètent le développement des infrastructures à tous les niveaux», déclare ainsi George Mwangala, directeur pour l'Afrique de l'Est de Purpose Climate Lab.