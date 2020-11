Laura, Eta, Theta… Un nombre record de tempêtes en 2020, le réchauffement climatique en cause

La formation de Theta dans l’Atlantique marque la 29ème tempête tropicale de la saison 2020. Un nombre record, et le compteur pourrait continuer de grimper, selon les experts.

Le précédent record date de l’année 2005, où 28 tempêtes avaient été signalées. C’est le Centre national des ouragans américains (NHC) qui recense et nomme les phénomènes dépressionnaires dans l’océan atlantique. Lorsque les vents dépassent une vitesse de 62km/h, ils sont classés dans la catégorie des tempêtes tropicales.

Theta, la 29ème tempête de cette saison 2020, pourrait ne pas être la dernière. Selon l’Organisation météorologique mondiale, il y a «70% de chance pour qu’une trentième tempête se forme d’ici cinq jours.»

Subtropical Storm #Theta has formed in the Atlantic breaking the season record for the most named storms, previously held by 2005#Theta is the 29th named storm of the season & there is a 70% chance that a 30th will form in the next 5 days





See https://t.co/nr1pQlRTJx pic.twitter.com/d31rgZoz7T — World Meteorological Organization (@WMO) November 10, 2020

Subtropical Storm #Theta has developed tonight in the Northeast Atlantic, the 29th named storm of the 2020 Atlantic Hurricane Season.





This breaks the single season record for the most named storms previously held by the 2005 Hurricane Season.





Details: https://t.co/lqZULHcvhJ pic.twitter.com/ZFPgUa5Dmp — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 10, 2020

Chaque année, le NHC établit à l’avance une liste de noms, mêlant noms féminins et masculins, pour les tempêtes tropicales. Mais face à l’important nombre d’intempéries cette saison, la liste a rapidement été épuisée, et le centre s’est donc rabattu sur l’alphabet grec pour nommer les nouvelles tempêtes. La prochaine devrait ainsi être nommée Iota.

Des tempêtes de plus en plus puissantes

Le réchauffement de la surface des océans, liée au réchauffement climatique, devrait mener à une intensification de la puissance des ouragans (mais pas à leur fréquence, qui reste plutôt aléatoire), selon les experts climatiques. En effet, comme l'explique Météo France, une température élevée de l'océan augmente l'humidité de l'atmosphère au-dessus de l'eau. Cette humidité supplémentaire formera donc plus de pluie, et des précipitations plus fortes dans un cyclone déjà formé, ce qui renforcera d'autant plus le système dépressionnaire.

C’est pour cela que l’on constate des tempêtes de plus en plus dévastatrices et puissantes, comme la tempête Eta qui a frappé violemment l’Amérique centrale et le sud des États-Unis il y a quelques jours.