L'ISS surchargée, un astronaute dort «dehors»

Nouvelles têtes à la Station spatiale internationale. Trois astronautes de la Nasa et un astronaute japonais y seront envoyés le 14 novembre... sauf que l'ISS n'est pas tout à fait prête à les accueillir.

Comme le rapporte pressecitron, l'espace risque de manquer. Trois astronautes y séjournent déjà : Kate Rubins, Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov. Avec l'arrivée de quatre astronautes supplémentaires, l'équipage ISS atteint un total de sept personnes... Alors que la station ne dispose que de six lits.

Mike Hopkins, capitaine de cette mission de six mois, a donc affirmé qu'il dormirait en dehors de l'ISS.

Il passera la nuit dans la capsule Crew Dragon de SpaceX, en attendant les nouveaux lits qui devraient être envoyés prochainement sur l'ISS.

Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et Soichi Noguchi s'envoleront le 14 novembre à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX, une entreprise américaine.

Jusqu'ici et pendant neuf ans, tous les voyages officiels des astronautes de la Nasa avaient été assurés par des fusées russes. L'arrivée de SpaceX sur le marché met fin à cette période.

BREAKING: @NASA and @SpaceX have completed certification of #CrewDragon! I’m extremely proud to say we are returning regular human spaceflight launches to American soil on an American rocket and spacecraft. More: https://t.co/VGPPAtSll3 #LaunchAmerica pic.twitter.com/jUZx0BBPwb

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) November 10, 2020