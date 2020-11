Angleterre : «l’éventreur du Yorkshire» est mort du Covid-19

Peter Sutcliffe, plus connu sous le surnom «l’éventreur du Yorkshire» est décédé ce vendredi 13 novembre du Covid-19.

Le tueur en série de 74 ans, qui purgeait une peine de prison à vie pour les meurtres de 13 femmes, aurait refusé le traitement contre le coronavirus, rapporte la BBC. L’homme souffrait par ailleurs de multiples problèmes de santé.

Le fils de sa première victime, qui n’avait que 5 ans lorsque sa mère avait été assassinée, a déclaré que la mort de Peter Sutcliffe apportait «une sorte de conclusion». Bob Bridgestock, ancien policier qui avait traqué le tueur, a indiqué de son côté qu’il «ne verserait pas de larmes».

Des victimes mutilées

«L’éventreur du Yorkshire» avait été condamné en 1981 à la prison à perpétuité pour les meurtres de 13 femmes dans le Yorkshire et le nord-ouest de l’Angleterre et pour avoir tenté d’en tuer sept autres. Des crimes commis sur une période de cinq ans, entre 1975 et 1980.

Peter Sutcliffe mutilait ses victimes avec un marteau, un tourne-vis et un couteau, d’où son surnom.

Pendant plusieurs années, le tueur en série avait réussi à échapper aux forces de l’ordre, qui multipliaient les erreurs. Ce n'est qu'en 1981, après avoir été arrêté pour une fausse plaque d’immatriculation que Peter Sutcliffe avait reconnu les faits.

Diagnostiqué comme schizophrène paranoïaque – il prétendait notamment avoir été chargé d’une «mission divine» le poussant à tuer – il a été interné pendant 30 ans dans un hôpital psychiatrique avant d’être transféré à la prison de Durham.