DIRECT - Coronavirus : l'Insee confirme une «accélération des décès» depuis mi-octobre

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum. Durant sa conférence de presse de ce jeudi 12 novembre, Jean Castex a annoncé que le confinement est prolongé «au moins pour les 15 prochains jours».

15h27

"L'accélération des décès quotidiens" en France, toutes causes confondues, est "très nette" depuis la mi-octobre, a indiqué vendredi l'Insee dans son point hebdomadaire sur la mortalité pendant l'épidémie de Covid-19.

Au cours de la deuxième quinzaine d'octobre, on a compté dans l'ensemble du pays 1.930 décès en moyenne par jour, soit 18% de plus qu'à la même période de 2019, selon les chiffres encore provisoires publiés par l'Institut national de la statistique.

Lors de la première quinzaine d'octobre, cette différence n'était que de 7% par rapport à l'an dernier, et de 5% lors de la deuxième moitié de septembre. Au total, sur la période allant du 1er septembre au 2 novembre, le nombre de décès est supérieur de 10% aux niveaux atteints à la même période de 2019.

15h22

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé vendredi avoir signé un accord avec le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer pour l'achat de vaccins contre le nouveau coronavirus, qui pourraient être délivrés dès début 2021.

"Nous avons signé un accord avec Pfizer pour recevoir huit millions de doses de vaccins pour quatre millions de citoyens israéliens", ont indiqué les services de M. Netanyahu dans un communiqué, précisant que le vaccin nécessite deux doses.

"Nous espérons que la fourniture de vaccins Pfizer commencera en janvier et s'accélérera dans les mois suivants", poursuit le texte. Le vaccin doit encore recevoir toutes les autorisations sanitaires des autorités américaines et israéliennes, précise le communiqué.

12h59

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a salué vendredi la rapidité historique avec laquelle est menée la course aux vaccins contre le nouveau coronavirus, mais demandé que toute "avancée scientifique" bénéficie à tous les pays. "Il ne fait aucun doute qu'un vaccin sera un outil essentiel pour contrôler la pandémie, et nous sommes encouragés par les résultats préliminaires des essais cliniques publiés cette semaine" par Pfizer et BioNTech, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus à la clôture de l'assemblée annuelle de l'OMS.

12h07

Le gouvernement esquisse une fin d'année encore sous contrainte pour les Français, attendant un réel reflux de l'épidémie de coronavirus avant d'envisager tout allègement du confinement.

"Le problème n'est pas d'aménager les règles d'aujourd'hui, le problème c'est de les respecter afin de ne pas prolonger l'état de confinement", a martelé vendredi sur Franceinfo le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le locataire de la Place Beauvau, qui a demandé en début de semaine aux préfets de la "fermeté" dans les contrôles du confinement décrété le 30 octobre, estime qu'il est temps "désormais de faire respecter un peu plus" cette mesure. Au total, "il y a eu 100.000 verbalisations depuis le début du 2e confinement et 12.000 dans les dernières 24 heures, le rythme s'accélère", a-t-il précisé.

11h47

Face aux incertitudes causées par l'épidémie de coronavirus, les élections régionales et départementales, prévues en mars 2021, devraient être reportées de trois mois.

11h17

«Le confinement va faire des dégâts absolument considérables» et « ruiner des millions de Français», estime sur CNEWS le professeur Michaël Peyromaure.

10h09

La Bourse de Paris restait prudente vendredi matin (+0,21%) devant la résurgence du Covid-19 et les nouvelles mesures de restrictions sanitaires qui pourraient réduire la capacité de rebond de l'économie.

A 09H33, l'indice CAC 40 prenait 11,50 points à 5.374,07 points après avoir ouvert dans le rouge. La veille, il avait fini en net repli (-1,52%) après un début de semaine mirifique.

"La résurgence des cas de coronavirus, l'augmentation des hospitalisations et les nouvelles restrictions reviennent en force, tempérant aussi quelque peu l'optimisme de la découverte d’un vaccin qui a soutenu les marchés cette semaine", résume John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

10h01

La maire de Chicago, troisième ville la plus peuplée des Etats-Unis, a appelé jeudi ses 2,7 millions d'habitants à rester chez eux sauf pour des déplacements essentiels, dont le travail et l'école, à partir de lundi, alors que l'épidémie de Covid-19 devient hors de contrôle aux Etats-Unis.