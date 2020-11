«Ils ont oublié la poule aux oeufs d'or» : Donald Trump attaque Fox News

Donald Trump, qui n'a toujours pas reconnu sa défaite, continue à s'en prendre à ceux qu'il accuse de l'avoir trahi. Cette fois, il a ciblé la chaîne Fox News, qui a selon lui «oublié la poule aux oeufs d'or» («golden goose», soit «oie d'or», en anglais) en ne le soutenant plus.

Le 45e président estime que la chaîne du milliardaire australien Rupert Murdoch a «oublié ce qui avait fait son succès», alors qu'elle avait dopé ses audiences depuis le début de sa présidence, lorsqu'elle le soutenait ouvertement. «La principale différence entre 2016 et 2020 c'est Fox News», écrit Donald Trump dans son tweet.

. @FoxNews daytime ratings have completely collapsed. Weekend daytime even WORSE. Very sad to watch this happen, but they forgot what made them successful, what got them there. They forgot the Golden Goose. The biggest difference between the 2016 Election, and 2020, was @FoxNews !

Ce n'est pas la première fois que le président s'en prend à Fox News. Il avait fustigé l'attitude des journalistes de la chaîne dans les jours qui avaient suivi le vote, notamment lorsqu'un reporter de la chaîne conservatrice avait rejeté les accusations de fraude qu'il continue de porter.

Fox News avait été l'une des premières chaînes à annoncer la victoire de Joe Biden dans l'Arizona et avait averti à plusieurs reprises ses téléspectateurs que les accusations du président étaient fausses.

Ce vendredi, Donald Trump semblait toutefois avoir adouci le ton. Il a recommandé une chronique de Sean Hannity et du journaliste économique Lou Dobbs, de Fox News.

Must see @seanhannity takedown of the horrible, inaccurate and anything but secure Dominion Voting System which is used in States where tens of thousands of votes were stolen from us and given to Biden. Likewise, the Great @LouDobbs has a confirming and powerful piece!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2020