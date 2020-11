DIRECT - Coronavirus : Jean Castex prépare des règles sur «le temps long»

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum.

10h56

Plus de 1,3 million de décès dus au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 09h30 GMT.

Au total, au moins 1.303.783 morts, pour 53.380.442 cas, ont été déclarés. Près d’un décès sur cinq a eu lieu aux États-Unis, le pays le plus endeuillé au monde avec 244.345 morts pour 10.739.614 cas. Suivent le Brésil avec 164.737 décès et 5.810.652 cas, l’Inde (129.188 morts, 8.773.479 cas), le Mexique (97.624, 997.393) et le Royaume-Uni (51.304, 1.317.496).

10h44

Il va falloir "vivre avec le virus sur le temps long" : le Premier ministre Jean Castex travaille à des "règles" pour le pays jusqu'à l'arrivée d'un vaccin contre le coronavirus, indique-t-il au quotidien Le Monde de samedi.

"Tant que nous n’aurons pas de vaccin, nous devons donner des perspectives sur les règles du jeu", déclare le chef du gouvernement, qui a présenté jeudi la stratégie jusque fin 2020 mais planche aussi sur la période au-delà, possiblement jusqu'à l'été. "Une certitude : les rassemblements festifs, familiaux dans des salles de fêtes ne pourront pas reprendre avant longtemps. De même, les bars et les restaurants qui font aussi partie des endroits de contamination forte ne pourront pas rouvrir dès le 1er décembre, contrairement aux magasins de jouets, par exemple", détaille-t-il.

09h25

"On n’a jamais attaqué une saison festive avec autant d'incertitudes": les producteurs de foie gras des Landes redoutent un Noël confiné, sans grandes tablées familiales où leurs produits trônent habituellement.

"Le confinement du printemps nous a déjà fait rater Pâques", l'un des pics annuels de consommation, rappelle Fabien Chevalier, dirigeant de la conserverie Lafitte à Montaut, qui depuis cent ans traite la production de 80 éleveurs certifiés Label rouge. "Mais en matière de consommation, Pâques c’est nettement moindre que les fêtes de fin d’année. Si les restaurants sont fermés et les réunions de famille limitées à quelques personnes, il n’y a plus qu’à espérer que les consommateurs se tourneront vers le foie gras comme une valeur refuge, pour se faire plaisir malgré tout", veut-il croire.

"Un français moyen mange du foie gras moins de deux fois par an et c’est à Noël", plaisante le chef d'entreprise.

08h00

Après la bataille des masques au printemps, les collectivités se lancent cet automne dans celle des tests à l'occasion du reconfinement, les régions demandant à l'Etat qu'elles puissent éviter les contraintes des appels d'offre pour gagner en efficacité.

"Le test sera au confinement 2, ce que le masque a été au confinement 1", explique à l'AFP Renaud Muselier, président de Régions de France et de la région Sud, assurant être sur la même ligne que Jean Rottner, médecin comme lui et président de Grand Est.

08h00

La Fédération des hôpitaux de France (FHF) a demandé au Premier ministre, Jean Castex, d'accorder à quelque 55.000 fonctionnaires hospitaliers exclus des "accords de Ségur" l'augmentation générale de 183 euros net par mois, pointant "une injustice profonde".

Le compte n'y est toujours pas : à l'heure où les premières hausses de salaires du "Ségur" sont versées à l'hôpital public, le président de la FHF, Frédéric Valletoux, a voulu "alerter le gouvernement sur l'exclusion lourde de conséquences d'une partie des professionnels", selon un courrier daté de vendredi et que l'AFP s'est procuré.

Cette "différence de traitement non justifiée" concerne 55.000 personnes "qui exercent dans les secteurs médico-social et social: handicap, services de soins infirmiers à domicile, protection de l'enfance", précise-t-il.

06h45

Les crématoriums en République tchèque sont au bord de leur capacité à la suite d'une hausse rapide des décès dus aux coronavirus, qui a fait de ce pays le leader européen des statistiques pandémiques. Depuis des semaines, la République tchèque est le pays européen avec le plus grand nombre de décès pour 100.000 habitants, selon les statistiques du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

03h20

Malgré une propagation du virus qui reste parmi les plus élevées au monde, la Polynésie française ne souhaite pas se confiner, ont annoncé vendredi lors d’une allocution commune le Haut-Commissaire et le Président de cette collectivité d’outre-mer. "Nous devons absolument éviter un effondrement de l’économie, qui créerait des pertes d’emplois irréversibles et une crise sociale majeure" a déclaré le Haut-commissaire Dominique Sorain, qui représente l’Etat en Polynésie française.