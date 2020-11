Coronavirus : des cas positifs sur le premier navire à reprendre les croisières dans les Caraïbes

Il était le premier navire de croisière à fendre les eaux des Caraïbes depuis le début de la pandémie mais, sans le savoir, le Seadream 1 transportait un passager indésirable : le coronavirus. Le bateau a été contraint de faire demi-tour après que cinq passagers ont été testés positifs au Covid-19. Deux autres cas auraient été dépistés depuis.

Selon les informations donné par des passagers à CNN, il y aurait donc sept malades à bord du Seadream 1. Dans un communiqué publié jeudi 12 novembre, la compagnie assure pourtant que les passagers avaient été testés «deux fois avant l'embarquement».

It's time to leave the SeaDream I after 26 nights onboard. It's a bittersweet moment after such s fantastic voyage on a wonderful ship until Covid hit. We thank the crew so much for trying to keep us safe. pic.twitter.com/V0hvI6GQaf

— Cruise with Ben & David (@CruiseWithBD) November 14, 2020