Coronavirus : une campagne pleine d'humour en Allemagne pour inciter les jeunes à rester à la maison

Face au coronavirus, l'Allemagne a décidé d'utiliser l'arme de l'humour. Le gouvernement allemand a mis en ligne samedi une courte vidéo destinée à encourager les jeunes à rester chez eux. Pour devenir les «héros» de «l'hiver corona 2020», ils n'ont qu'une mission : «ne rien faire».

Sur fond de musique dramatique, un vieil homme se remémore ses souvenirs de l'hiver 2020, à la façon d'un rescapé de guerre. Alors qu'il venait d'avoir 22 ans, raconte-t-il, «tous les yeux du pays étaient tournés vers nous».

A un âge où «vous voulez faire la fête, étudier, connaître de nouvelles personnes, aller boire des verres avec des amis, (...) le destin en avait décidé autrement», une référence à l'arrivée du coronavirus, «un danger invisible».

The German Govt's latest Corona advert - now subtitled in English. Quite good. pic.twitter.com/nbRZIm9RcN — Axel Antoni (@antoni_UK) November 14, 2020

«Soudain, le destin de notre pays était entre nos mains», poursuit-il. «Nous avons rassemblé tout notre courage et fait la chose que l'on attendait de nous, la seule chose juste. Nous n'avons... rien fait, absolument rien, étant aussi paresseux que des ratons laveurs», lance le vieil homme, sur des images de lui jeune, affalé sur un canapé à regarder la télévision ou à attendre que le temps passe.

«Jour et nuit nous avons gardé nos fesses à la maison et lutté contre la propagation du virus. Notre canapé était notre ligne de front et notre patience notre arme», se souvient-il, empruntant des métaphores guerrières. «Voici comment nous sommes devenus des héros, pendant l'hiver corona 2020», conclut-il, sourire aux lèvres.

Une campagne en deux parties

A la toute fin de la vidéo s'affiche à l'écran un message du gouvernement allemand : «Toi aussi deviens un héros et reste à la maison». Cette campagne de communication, baptisée «Ensemble contre le corona», a été lancée alors qu'un confinement partiel est en vigueur en Allemagne depuis le début du mois. Les bars, restaurants et salles de sport sont fermés, et les rassemblements publics comme privés sont limités, pour contrer la seconde vague de Covid-19 qui frappe l'Europe entière.

Sur YouTube, la séquence d'environ 90 secondes a déjà été vue plus de 110.000 fois. Une autre vidéo, suite de la même campagne de communication, a été mise en ligne ce dimanche. Centrée sur le personnage de l'épouse du vieil homme, elle utilise des codes similaires pour répéter le même message. «Le pays entier fondait leurs espoirs sur nous, les jeunes. Nous avons pris notre courage à deux mains et n'avons rien fait», raconte la femme, tandis que passent des images d'elle et de son mari plus jeunes dégustant des morceaux de poulet allongés sur un lit.