DIRECT - Coronavirus : encore plusieurs mois de restrictions en Allemagne, selon le ministre de l'Economie

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum.

13H02

L'Allemagne pourrait connaître encore quatre à cinq mois de restrictions en raison de la pandémie de coronavirus, a estimé dimanche le ministre allemand de l'Economie Peter Altmaier, douchant les espoirs d'une fin rapide des restrictions mises en place il y a deux semaines.

«Le nombre de contaminations est encore bien trop haut, bien plus haut même qu'il y a deux semaines», a déclaré Peter Altmaier à l'hebdomadaire dominical Bild am Sonntag, avant une réunion du gouvernement lundi pour évaluer les progrès des mesures de restriction.

«Nous devrons vivre avec des précautions considérables et des restrictions pendant au moins les quatre ou cinq prochains mois», a-t-il encore dit. «De nombreuses personnes espèrent maintenant de façon compréhensible un relâchement (des restrictions), une réouverture des restaurants et cinémas. Mais en raison des taux d'infection encore bien trop élevés, nous avons peu de marge de manoeuvre».

11H13

Les «petits commerçants» ne sont «ni considérés ni entendus malgré leurs efforts pour s'adapter», dénonce l'ancienne ministre Rachida Dati (LR), tandis que le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau plaide pour leur réouverture le 1er décembre.

«En Allemagne, les commerçants peuvent ouvrir en fonction de la superficie de leurs établissements. Ce sont des critères objectifs. En France, on débat sur des notions floues pour essayer de départager ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas», déplore dans le JDD Mme Dati, maire du VIIe arrondissement de Paris.

«Il faut des règles claires, arrêter de gouverner par la peur et cesser d'opposer les uns aux autres, comme les petits commerces aux grandes surfaces», insiste la cheffe de l'opposition parisienne.

09H17

«Hallucinant», «alarmant» : à Cannes, l'annulation du festival de cinéma et des grands salons qui portent l'économie de cette ville méditerranéenne a ruiné de nombreux professionnels, du chauffeur au traiteur, obligés pour la première fois de demander de l'aide.

En 10 jours, la mairie a enregistré 165 demandes sur le numéro vert qu'elle dédie depuis le 27 octobre aux «victimes économiques et sociales» du Covid-19.

07H24

Des manifestations contre les restrictions liées à la pandémie ont été organisées dans plusieurs pays samedi en Europe, au moment où l'explosion des cas de coronavirus aux Etats-Unis force New York à refermer ses écoles.

Au total, au moins 1.305.039 morts, pour 53.438.640 cas de nouveau coronavirus, ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP samedi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 245.574 décès, devant le Brésil (165.658 morts), l'Inde (129.188 morts), le Mexique (98.259 morts) et le Royaume-Uni (51.304 morts). Avec 284.000 nouveaux cas quotidiens, l'Europe est toujours la région enregistrant la plus forte progression.

06H35

Les Brésiliens votent dimanche pour des municipales organisées sous la menace de la pandémie de coronavirus et qui pourraient confirmer le net virage à droite entamé avec l'élection de Jair Bolsonaro il y a deux ans.

Après avoir été reporté de six semaines, ce vote est marqué par la crise sanitaire du Covid-19, qui a fait plus de 165.000 morts au Brésil, le deuxième pays le plus endeuillé au monde, et qui risque de limiter la participation.

Des dispositions sanitaires ont été prises pour ce premier tour de scrutin auquel sont appelés quelque 148 millions de Brésiliens, encouragés à apporter leur propre stylo, à se désinfecter les mains plusieurs fois et à respecter la distanciation dans les bureaux de vote.

05H46

Le Mexique a dépassé samedi le million de cas de Covid-19 confirmés, après avoir enregistré 5.860 nouvelles infections en 24 heures, a indiqué le gouvernement.

«(Un total de) 1.003.253 personnes ont obtenu un résultat positif» aux tests de dépistage, a annoncé en conférence de presse Ricardo Cortes, de la Direction générale de promotion de la santé.