Japon : des boîtes de Pringles d'1,60 m font sensation

Un mètre et soixante et un centimètres de plaisir. La filiale japonaise de la marque Pringles a réalisé le rêve de tous les fans de la célèbre chips ronde en distribuant des boîtes extra-extra-larges.

Ce packaging exceptionnel a été lancé le 11 novembre dernier, à l'occasion de l'auto-proclamée journée officielle des Pringles, comme le rapporte le média Soranews24.

i think everyone should know the existence of the 161cm pringles can pic.twitter.com/USFkjfhGDb

— drum go dum promoter (@lurushaja) November 14, 2020