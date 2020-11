La mutation du coronavirus au Danemark ne met pas en péril le vaccin selon le Dr Fauci

Le vaccin contre le covid-19 pourrait-il être caduc avant même sa mise sur le marché ? C'est une crainte alors que le Danemark a connu plusieurs cas liés à une mutation du coronavirus issue du vison.

Selon le docteur Fauci, membre de la cellule de crise de la Maison Blanche, il ne faut pas s'inquiéter. «Il ne semble pas, pour le moment, que la mutation identifiée chez les visons aura un impact sur les vaccins», a-t-il déclaré à l'occasion d'un webinar le 12 novembre dernier. Pour autant, le spécialiste des maladies infectieuses assure qu'une surveillance est nécessaire.

«Quand vous voyez quelque chose comme cela, vous devez faire attention. Vous ne pouvez pas juste le mettre de côté», assure-t-il. Pour rappel, Copenhague a pris la décision de tuer 17 millions de visons pour éviter de voir la mutation se propager plus qu'elle ne l'a déjà fait. Au moins 12 personnes ont en effet été infecté par celle-ci.

Les vaccins, de leur côté, continuent d'avancer. En début de semaine, Pfizer a annoncé que sa version, développée avec BioNTech, affichaient de très bons résultats lors des tests, avec une efficacité de 90% environ. De plus, l'Agence européenne du médicament a rendu un avis favorable pour la mise sur le marché d'un vaccin contre le covid-19 avant la fin de l'année 2020. Une campagne de vaccination massive s'étalant sur douze mois est à l'étude, et pourrait donc voir le jour dans les semaines et mois à venir.