Vaccin Pfizer : qu'est-ce qu'un «super-congélateur» ?

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé le 12 novembre que la France avait acheté 50 super-congélateurs pour stocker le potentiel vaccin de Pfizer, qui doit être conservé à -70°C. Impossible de le conserver dans un congélateur classique.

«Ces super-congélateurs fonctionnent comme ceux du commerce, mais avec des compresseurs et des gaz différents», explique Jean-Baptiste Charlet, chef de produit chez Labomoderne, au Huffington Post. «Pour obtenir une température plus basse encore que les congélateurs standards, vous avez un compresseur qui permet de descendre jusqu'à -60°C. Il est assisté d'un deuxième qui permet d'aller jusqu'à -86°C.»

Plusieurs limites

Il y a cependant deux problèmes. Le premier : les super-congélateurs sont de gros consommateurs d'énergie. Leur utilisation va peut-être résoudre la crise sanitaire, mais pas la crise environnementale.

Et, le second : les super-congélateurs sont coûteux. Olivier Véran n'a pas précisé le montant de l'investissement, mais les annonces de Pfizer ont déjà fait réagir la Bourse. Les cours de Fukushima Galilei et Daihan Scientific, deux entreprises asiatiques de réfrigération, ont connu une forte augmentation.

Il y a peu de chances que ces super-congélateurs soient accessibles à tous les pays. Leur acquisition représente un grand défi pour les pays pauvres. D'ailleurs, même si le vaccin peut être conservé cinq jours maximum dans un réfrigérateur classique, une partie de la population mondiale n'en est pas encore pourvue.

D'autres candidats vaccins tentent d'éviter ces limites. Par exemple, AstraZeneca et Sanofi travaillent sur un produit qui ne nécessiterait pas de congélation. Le candidat vaccin de Moderna, lui, pourrait être stocké dans des congélateurs classiques.