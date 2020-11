Cas contact, Boris Johnson va gouverner par Zoom

Après avoir côtoyé une personne positive au coronavirus, le Premier Ministre britannique Boris Johnson a été placé à l’isolement dans sa résidence du 10 Downing Street. Il va donc diriger le pays via Zoom, le logiciel de visioconférence, pendant les deux prochaines semaines.

Dans une vidéo postée sur Twitter, le Premier Ministre a fait savoir qu’il se portait à merveille : «Je me sens bien ! Peu importe que j’aie eu la maladie, et que je sois bourré d’anticorps», s’est-il réjouit sur le réseau social, l'air plutôt décontracté.

Hi folks, I’ve been instructed by our NHS Test & Trace scheme to self-isolate for two weeks, after being in contact with someone with Covid-19.





I’m in good health and have no symptoms, and will continue to lead on our response to the virus & our plans to #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 16, 2020