DIRECT - Coronavirus : 1 million de nouveaux cas en une semaine aux Etats-Unis

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum.

09h29

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, en quarantaine après avoir été en contact avec une personne infectée par le nouveau coronavirus, a assuré lundi se sentir "très bien" et "déborder d'anticorps" après avoir été gravement malade du Covid-19 en avril.

Le dirigeant conservateur a été contacté par le service de dépistage et traçage des cas du service public de santé et prié de rester isolé après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, a annoncé dimanche soir un porte-parole de Downing Street. Boris Johnson a précisé sur Twitter n'avoir "aucun symptôme" et être en "bonne santé".

08h36

Les Etats-Unis ont enregistré un million de nouvelles infections au Covid-19 en moins d'une semaine et franchi la barre des 11 millions de cas dimanche, selon l'université Johns Hopkins. Le seuil des 10 millions de personnes infectées avait été atteint le 9 novembre.

Le nombre de cas s'établissait à 11.025.046 lundi à 01H30 GMT (dimanche soir aux Etats-Unis), soit à peine six jours plus tard, selon les statistiques de Johns Hopkins. Un total de 246.108 décès ont été recensés.

Les Etats-Unis demeurent le pays le plus touché au monde par l'épidémie et la tendance est à la dégradation depuis début novembre, ce qui a contraint les autorités à mettre en oeuvre de nouvelles restrictions.

07h39

Dans un entretien accordé aux journaux régionaux du groupe Ebra (Le Dauphiné, L'Est républicain...), le ministre de la Santé, Olivier Véran s'est voulu veut optimiste sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France. Selon lui, un «pic épidémique» a été passé.

07h15

Le nombre des arrêts maladie de longue durée (plus de 30 jours) a fortement augmenté dans le secteur privé de septembre 2019 à août 2020, progressant de 33% par rapport aux douze mois précédents, selon une enquête Ifop pour Malakoff Humanis publiée lundi.

La "durée moyenne" de ces arrêts longs a atteint "94 jours", indique le groupe mutualiste de protection sociale, en précisant que son enquête n'inclut pas les arrêts de travail délivrés pendant le confinement (jusqu'à fin avril) pour garde d'enfants ou pour les personnes vulnérables face au Covid-19.