DIRECT - Coronavirus : Bruno Le Maire annonce la mise en place d'un protocole sanitaire pour l’ensemble des commerces

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum.

10h56

Le recours massif au chômage partiel dans la grande distribution est une dépense publique "dont on aurait pu s'exonérer", a estimé lundi le leader de la CFDT Laurent Berger, qui s'est étonné que cette mesure concerne même les magasins de proximité, dont les ventes sont pourtant peu impactées par le confinement.

Cette démarche est "légale" et "on peut comprendre" que la grande distribution ait demandé sa mise en place pour les hypermarchés, qui ont "sans doute une grande perte de chiffre d'affaires" pour avoir dû fermer leurs rayons "non essentiels" dans le cadre des mesures sanitaires, a concédé M. Berger sur France Inter.

En revanche, il est plus étonnant que certains salariés aient été placés en chômage partiel "y compris sur les rayons essentiels", a relevé le secrétaire général de la CFDT.

10h53

La Norvège se retire de la co-organisation avec le Danemark de l'Euro-2020 de handball féminin, à quelque quinze jours de l'évènement, en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi la Fédération norvégienne de handball.

"Sur la base des évaluations approfondies des autorités sanitaires norvégiennes ainsi que des exigences et souhaits clairs des autorités politiques, il est clair que la Norvège ne peut pas être organisatrice de l'Euro de handball féminin" du 3 au 20 décembre, a affirmé la fédération. La piste d'une tenue de l'épreuve exclusivement au Danemark est maintenant explorée.

10h48

Emmanuel Macron a appelé lundi à "moderniser" les structures de coopération internationale car "le Conseil de sécurité des Nations Unies ne produit plus de solutions utiles aujourd’hui".

Dans un long entretien accordé au site Le Grand Continent, le chef de l'Etat souligne qu'il faut "acter que les cadres de la coopération multilatérale sont aujourd'hui fragilisés, parce qu’ils sont bloqués".

"Je suis obligé de constater que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne produit plus de solutions utiles aujourd’hui ; nous sommes tous coresponsables quand certains deviennent les otages des crises du multilatéralisme, comme l’OMS par exemple", ajoute-t-il.

10h32

La ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, juge qu'il "serait idéal de pouvoir permettre quelques réouvertures" de commerces le 1er décembre, mais elle a souligné que l'"on n'y est pas encore", lundi sur France Info.

"On a encore deux semaines où il faut serrer les dents (...) Pour pouvoir rouvrir et permettre à chacun de s'y retrouver, il faut aujourd'hui fermer, limiter les interactions sociales, c'est en train de marcher", a-t-elle déclaré.

Selon la ministre, "ce serait idéal de pouvoir permettre quelques réouvertures de commerçants au 1er décembre", mais "on n'y est pas encore et on fera tout pour ralentir la circulation du virus". "Plus on respectera le confinement maintenant, plus ce sera facile de définir des souplesses après", a-t-elle résumé.

10h25

"On travaille sur un protocole sanitaire pour l’ensemble des commerces et de la grande distribution. Il doit être conclu vendredi et être opérationnel lundi prochain", a déclaré Bruno Le Maire sur CNews.

Bruno Le Maire : « On travaille sur un protocole sanitaire pour l’ensemble des commerces et de la grande distribution. Il doit être conclu vendredi et être opérationnel lundi prochain. » dans #HDPros pic.twitter.com/tjrJtLEHpk — CNEWS (@CNEWS) November 16, 2020

09h29

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, en quarantaine après avoir été en contact avec une personne infectée par le nouveau coronavirus, a assuré lundi se sentir "très bien" et "déborder d'anticorps" après avoir été gravement malade du Covid-19 en avril.

Le dirigeant conservateur a été contacté par le service de dépistage et traçage des cas du service public de santé et prié de rester isolé après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, a annoncé dimanche soir un porte-parole de Downing Street. Boris Johnson a précisé sur Twitter n'avoir "aucun symptôme" et être en "bonne santé".

08h36

Les Etats-Unis ont enregistré un million de nouvelles infections au Covid-19 en moins d'une semaine et franchi la barre des 11 millions de cas dimanche, selon l'université Johns Hopkins. Le seuil des 10 millions de personnes infectées avait été atteint le 9 novembre.

Le nombre de cas s'établissait à 11.025.046 lundi à 01H30 GMT (dimanche soir aux Etats-Unis), soit à peine six jours plus tard, selon les statistiques de Johns Hopkins. Un total de 246.108 décès ont été recensés.

Les Etats-Unis demeurent le pays le plus touché au monde par l'épidémie et la tendance est à la dégradation depuis début novembre, ce qui a contraint les autorités à mettre en oeuvre de nouvelles restrictions.

07h39

Dans un entretien accordé aux journaux régionaux du groupe Ebra (Le Dauphiné, L'Est républicain...), le ministre de la Santé, Olivier Véran s'est voulu veut optimiste sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France. Selon lui, un «pic épidémique» a été passé.

07h15

Le nombre des arrêts maladie de longue durée (plus de 30 jours) a fortement augmenté dans le secteur privé de septembre 2019 à août 2020, progressant de 33% par rapport aux douze mois précédents, selon une enquête Ifop pour Malakoff Humanis publiée lundi.

La "durée moyenne" de ces arrêts longs a atteint "94 jours", indique le groupe mutualiste de protection sociale, en précisant que son enquête n'inclut pas les arrêts de travail délivrés pendant le confinement (jusqu'à fin avril) pour garde d'enfants ou pour les personnes vulnérables face au Covid-19.