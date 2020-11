Donald Trump s'attribue la découverte de vaccins contre le coronavirus

Alors qu'il ne reconnaît toujours pas sa défaite à l'élection présidentielle, Donald Trump s'est attribué le mérite de la découverte de vaccins contre le coronavirus.

«Un autre vaccin vient juste d'être découvert. Il a été conçu par le laboratoire Moderna, et il est efficace à 95%. Que tous les grands "historiens" se rappellent que ces formidables découvertes, qui mettront fin au virus chinois, se sont faites sous ma surveillance !», a-t-il tweeté ce 16 novembre.

Another Vaccine just announced. This time by Moderna, 95% effective. For those great “historians”, please remember that these great discoveries, which will end the China Plague, all took place on my watch!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020