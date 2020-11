Comment limiter les risques de transmission du coronavirus lors d’un câlin ?

Premier conseil : éviter les contacts avec des personnes n’appartenant pas au même foyer afin de ne pas prendre le risque d’être contaminé ou de contaminer. En ces temps de coronavirus, voici des conseils en cas de besoin irrépressible de câlins.

Il convient tout d’abord d’écouter les experts qui martèlent que le meilleur moyen de ne pas propager le Covid-19 est de respecter les mesures sanitaires.

Outre éviter les personnes qui présentent des symptômes et celles qui sont vulnérables, le média The Conversation donne quelques billes pour limiter le risque de transmission.

En cas d’étreinte, de préférence avec une personne qui ne présente aucun symptôme, évitez autant que possible un contact des joues. Le média australien conseille de présenter les visages dans des directions opposées.

les bienfaits mentaux et physiques des câlins

Il est évidemment recommandé de porter un masque et de laver ses mains avant et après le câlin. Enfin, afin d’éviter au maximum de relâcher ou de respirer des gouttelettes, de retenir sa respiration autant que possible pendant l'étreinte.

The Conversation met en avant les bienfaits mentaux et physiques des câlins. Ces derniers déclenchent la production de l’ocytocine. Une hormone qui favorise les liens avec les autres, réduit le stress et peut provoquer une baisse de tension artérielle.

Pour les personnes âgées ou malades, des étreintes de substitution comme la zoothérapie sont recommandées. Enfin, faute de pouvoir établir des contacts physiques, il reste toujours les connexions sociales via les applis de discussions et ses bienfaits sur le mental en cette période d'isolement.