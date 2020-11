DIRECT - Coronavirus : la France a dépassé la barre des 2 millions de cas confirmés

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum.

19h31

"Des dispositions de freinage", c'est-à-dire des mesures de restriction, "perdureront" après le confinement, a déclaré mardi Jean Castex à l'Assemblé nationale, en précisant que l'épidémie de Covid-19 devrait être "gérée plus dans la durée".

"Mieux la phase actuelle de confinement produira ses effets, plus vite nous pourrons passer à une phase suivante, mais qui ne sera pas un retour à l'ante confinement", a affirmé le Premier ministre devant la commission d'enquête de l'Assemblée sur la gestion de la crise du coronavirus.

19h13

La France a dépassé ce mardi la barre des deux millions de cas confirmés de Covid-19 depuis le début de l'épidémie, a affirmé le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.

Il y a eu 2.036.755 cas confirmés a-t-il précisé lors d'un point de presse, ajoutant qu'il y avait par ailleurs "un nombre inégalé de 33.500 patients Covid hospitalisés" en France.

18h34

Selon le comptage de l'AFP, la pandémie a fait plus de 15 millions de cas en Europe depuis l'arrivée du virus début 2020.

Les 52 pays de la région constituent la zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas, devant l’Amérique latine et les Caraïbes (12,1 millions de cas) et l’Asie (11,5 millions). Au total, plus de 55 millions de cas de Covid-19 ont été détectés dans le monde depuis le début de la pandémie.

17h23

Le gouvernement allemand, qui craint des débordements, a interdit à des militants anti-masques de se réunir mercredi près du siège du Parlement à Berlin, où doivent être votées de nouvelles mesures contre la pandémie.

17h18

Le match de Ligue des nations entre la Suisse et l'Ukraine n'aura pas lieu mardi à Lucerne (20h45, 19H45 GMT) après les tests positifs au coronavirus de plusieurs joueurs ukrainiens, a annoncé la Fédération ukrainienne de football.

16h07

La crise sanitaire a amplifié le niveau de stress au travail qui reste "élevé", selon le baromètre Cegos 2020 sur le climat social en entreprise réalisé en juillet, avant le deuxième confinement, et présenté mardi en visoconférence.

Selon cette enquête bi-annuelle, 48% des collaborateurs (salariés et managers) interrogés estiment que la première vague de la crise a amplifié leur niveau de stress, un constat partagé par 56% de leurs directions des ressources humaines. Pour 66% des collaborateurs (66% des salariés, +10 pts par rapport à 2018, et 68% des managers), ce niveau de stress a un impact négatif sur leur santé.

15h18

Déjà "plusieurs millions de doses" de vaccins ont été fabriquées aux Etats-Unis, a indiqué le patron de la société américaine de biotechnologie Moderna. Il a prévenu les Européens que le prolongement des négociations pour acheter des doses de son vaccin contre le Covid-19 risquait de ralentir les livraisons, d'autres pays étant prioritaires car ils ont signé depuis des mois.

15h16

Emmanuel Macron a annoncé le lancement en 2021 d'un dispositif de "pass sport" pour aider les jeunes à pratiquer une activité sportive, d'un coût total de 100 millions d'euros, a affirmé l'Elysée mardi.

14h48

Le retour des spectateurs dans les stades n'interviendra pas avant le début de l'année 2021 et il devra respecter une jauge qui sera liée à la capacité des stades ou des salles, a affirmé l'Elysée mardi.

14h43

Emmanuel Macron a souhaité mardi, lors d'une réunion avec des responsables du monde sportif, que les activités sportives pour les jeunes en clubs puissent reprendre en décembre après avoir été suspendues par la crise du Covid-19, a affirmé l'Elysée.

Cette reprise, qui dépend de l'évolution de l'épidémie, sera liée à la mise en œuvre de protocoles renforcés, en particulier pour les sports en salle, a précisé la présidence de la République, à l'issue de cette visioconférence en présence de plusieurs ministres.

12h55

Le patronat a envoyé lundi soir aux syndicats son projet sur le télétravail, qui sera discuté mardi à partir de 15H00, en vue d'un éventuel accord le 23 novembre, ont indiqué mardi des négociateurs à l'AFP.

Comportant une vingtaine de pages, ce document dont l'AFP a obtenu copie, est composé d'un préambule et de neuf chapitres, dont le septième se focalise sur le télétravail exercé en temps de crise, comme actuellement.

11h05

La SNCF a été amenée à supprimer jusqu'à 30% de ses trains régionaux pour adapter son service à la baisse de la fréquentation engendrée par le confinement, tandis que la desserte des grandes lignes reste inchangée, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué.

La fréquentation des TER atteint en moyenne un tiers de la normale au niveau national, un niveau variable selon les régions et les heures, constate la compagnie.

10h39

Un nouveau membre de l'encadrement de l'AC Milan, leader du championnat d'Italie, a été testé positif au Covid-19, a annoncé mardi le club, deux jours après le dépistage positif de l'entraîneur Stefano Pioli.

L'entraîneur adjoint "Giacomo Murelli, qui s'est placé en isolement depuis samedi après le test positif de Pioli, souffre aussi de symptômes légers", ont indiqué les Rossoneri dans un communiqué.

10h36

La Russie a enregistré mardi un nouveau record de décès quotidiens dus au Covid-19 avec 442 morts, l'épidémie s'aggravant en régions où les exemples d'hôpitaux débordés ou de morgues pleines se multiplient.

Les autorités russes ont jusqu'ici exclu tout nouveau confinement national, estimant que des mesures restrictives comme celles imposées au printemps seraient trop dommageables pour l'économie.

09h55

La France a "commencé la décroissance de l'épidémie" de Covid-19, a assuré mardi le ministre de la Santé Olivier Véran, qui ne voit toutefois pas les conditions réunies pour une réouverture des commerces le 27 novembre, comme le réclament leurs représentants.

"Nous avons commencé la décroissance de l'épidémie", a déclaré Olivier Véran. "Cela ne veut pas dire que nous avons vaincu le virus ou que l'épidémie serait terminée, ça veut dire que nous sommes toujours en phase de circulation active importante du virus mais que nous sommes en train de reprendre le contrôle sur la dynamique de l'épidémie", a-t-il expliqué.

"C'est en train d'aller mieux, vos efforts sont en train de payer, il ne faut surtout pas les arrêter", a insisté le ministre de la Santé. Evoquant la demande de l'association de fédérations de commerçants Conseil du Commerce de France (CDCF) de rouvrir dans dix jours, "je n'ai pas d'éléments qui permettent de penser que nous pourrions les rouvrir le 27", a indiqué le ministre de la Santé.

09h00

Le gouvernement "se met dans les starting-blocks pour être prêt pour distribuer un vaccin contre le Covid-19" dès janvier s'il est validé, et a budgété pour cela 1,5 milliard d'euros pour 2021, a assuré mardi son porte-parole Gabriel Attal.

"On prépare une campagne de vaccination pour être prêt au moment où un vaccin sera validé par les autorités de santé européennes et nationales et pour pouvoir, dans la foulée, immédiatement lancer un vaccin", a expliqué le secrétaire d'Etat sur France 2.

"L'Agence européenne du médicament a indiqué ce week-end qu'elle pensait pouvoir donner une validation à un premier vaccin d'ici à la fin de l'année pour qu'il puisse être distribué à partir du mois de janvier", a-t-il rappelé, en acquiesçant à la possibilité d'une campagne dès le début de l'année.

08h19

Le gouvernement tranchera "la semaine prochaine" sur la possibilité d'une réouverture des petits commerces pour le Black Friday, décision qui dépendra de la situation sanitaire, a indiqué mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Le gouvernement prévoit pour l'instant la possibilité d'une réouverture au 1er décembre, si l'épidémie de Covid -19 continue d'évoluer favorablement. Interrogé sur France 2 sur les demandes pressantes de commerçants, soutenus par des élus, en faveur d'une réouverture dès le 27 novembre, jour du Black Friday, M. Attal a indiqué que "la décision sera prise courant de la semaine prochaine".