DIRECT - Coronavirus : le gouvernement dans les «starting-blocks» pour une vaccination dès janvier

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum.

09h00

Le gouvernement "se met dans les starting-blocks pour être prêt pour distribuer un vaccin contre le Covid-19" dès janvier s'il est validé, et a budgété pour cela 1,5 milliard d'euros pour 2021, a assuré mardi son porte-parole Gabriel Attal.

"On prépare une campagne de vaccination pour être prêt au moment où un vaccin sera validé par les autorités de santé européennes et nationales et pour pouvoir, dans la foulée, immédiatement lancer un vaccin", a expliqué le secrétaire d'Etat sur France 2.

"L'Agence européenne du médicament a indiqué ce week-end qu'elle pensait pouvoir donner une validation à un premier vaccin d'ici à la fin de l'année pour qu'il puisse être distribué à partir du mois de janvier", a-t-il rappelé, en acquiesçant à la possibilité d'une campagne dès le début de l'année.

08h19

Le gouvernement tranchera "la semaine prochaine" sur la possibilité d'une réouverture des petits commerces pour le Black Friday, décision qui dépendra de la situation sanitaire, a indiqué mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Le gouvernement prévoit pour l'instant la possibilité d'une réouverture au 1er décembre, si l'épidémie de Covid -19 continue d'évoluer favorablement. Interrogé sur France 2 sur les demandes pressantes de commerçants, soutenus par des élus, en faveur d'une réouverture dès le 27 novembre, jour du Black Friday, M. Attal a indiqué que "la décision sera prise courant de la semaine prochaine".