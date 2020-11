Etats-Unis : un nombre record de meurtres haineux sur une année

Un record et une tendance. Ce 16 novembre, le FBI a fait le point sur les crimes haineux de l'année 2019 aux Etats-Unis. Il s'avère que le nombre de meurtres motivés par la haine se place à un niveau jamais atteint d'après les archives officielles de l'institution.

En tout, 51 personnes sont mortes dans ces conditions en 2019. Selon les agents du FBI, cette augmentation est largement attribuée à la fusillade d'El Paso en août 2019, lorsqu'un homme avait tué 23 personnes dans un supermarché. Le tueur, Patrick Crusius, âgé de 21 ans, a expliqué qu'il voulait contrer une «invasion hispanique du Texas».

Mais les meurtres ne sont pas les seules catégories en augmentation, puisque les crimes haineux progressent de manière globale. Les forces de l'ordre font état de 7.314 «incidents criminels» qui sont liés à «la race, l'ethnicité, l'ascendance, la religion, l'orientation sexuelle, le handicap, le genre et l'identité de genre». Les trois premières catégories, qui tombent dans les crimes racistes, représentent 57,6% des incidents en question, les communautés noires américaines étant majoritairement touchées.

Le New York Times remarque que ce chiffre n'avait pas été atteint depuis 2008, année pendant laquelle 7.783 crimes de ce genre avaient été recensés. De plus, il s'agit de la troisième année consécutive où l'on en dénombre plus de 7.100. Mais ces chiffres pourraient être largement sous-évalués selon des experts. D'après le média américain, il y a deux raisons pour expliquer cela : «beaucoup de victimes ne déclarent pas les incidents et les agences locales ne sont pas obligées de faire remonter les données sur les crimes haineux au FBI». À titre d'exemple, la mort d'une manifestante à Charlottesville, écrasée par une voiture conduite par un suprémaciste blanc, n'a pas été comptabilisée en 2017.