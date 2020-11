La fortune d'Elon Musk fait un bond, il monte sur le podium des personnalités les plus riches

Vers l'infini et au-delà. Rien n'arrête la fortune d'Elon Musk. Le milliardaire fondateur de SpaceX et de Tesla vient de gagner 11,8 milliards de dollars supplémentaires grâce à l'arrivée de Tesla au sein du S&P 500, un indice qui se fonde sur 500 grandes entreprises cotées en bourse aux Etats-Unis.

En tout, Elon Musk pèse maintenant plus de 114 milliards de dollars d'après les estimations.

Un chiffre astronomique qui bouscule la hiérarchie dans le classement des personnalités les plus riches au monde. L'Américain entre en effet sur le podium à la troisième place, derrière Jeff Bezos et Bill Gates. Il détrône même Mark Zuckerberg, créateur de Facebook.

Il faut dire que dans un contexte de pandémie mondiale, les derniers mois ont été bons pour Elon Musk au niveau économique. SpaceX a réussi deux lancers de fusées habitées en direction de la station spatiale internationale, ce qui a consolidé la confiance des investisseurs dans la marque. De plus, la valeur boursière de Tesla a tout simplement explosé en un an, au point de créer une inquiétude quant à l'explosion d'une bulle spéculative autour du constructeur automobile.

Mais ces bonnes nouvelles n'empêchent pas Elon Musk d'être au centre de plusieurs polémiques. Alors que les Etats-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie de coronavirus, il s'est montré ouvertement critique des confinements imposés, et notamment en Californie, où se trouve une usine Tesla. Plus récemment, il a affirmé avoir passé 4 tests antigéniques dans la même journée, et avoir reçu des résultats contradictoires avec deux positifs et deux négatifs. Il a finalement expliqué avoir contracté une forme légère de la maladie avec l'apparition de plusieurs symptômes.