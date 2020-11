Vidéo : Deux satellites perdus, 8 minutes après le décollage de la fusée Vega

Le lanceur européen Vega, qui devait mettre en orbite deux satellites dont Taranis, a été victime d'une «anomalie», mettant un terme à la mission spatiale, huit minutes seulement après son décollage.

Vega avait décollé à 22h52 (2h52 heure de Paris) depuis Kourou et avait rapidement été victime d'une déviation de sa trajectoire, selon les informations communiquées par Arianespace qui avait relevé que sa «vitesse n'était plus nominale».

L'incident est survenu au moment du premier allumage du moteur du quatrième étage. Les analyses des données de la télémesure, actuellement en cours, doivent permettre d'identifier l'origine de cet échec. Initialement, Vega devait placer, à 700 kilomètres d'altitude et pour le compte de l'Europe, deux satellites d'observation de la Terre et des phénomènes naturels. SEOSAT-Ingenio a été développé par l'Espagne. Quant à Taranis, qui appartient au centre national d'études spatiales, il fut le premier satellite conçu pour observer les phénomènes électromagnétiques radiatifs et lumineux survenant à des altitudes comprises entre 20 et 100 km au-dessus des orages.

«Cet échec de Vega nous rappelle une fois encore que nous faisons un métier très difficile, où la frontière entre le succès et l'échec est extrêmement ténue. Les équipes vont immédiatement se remettre au travail pour analyser, comprendre et corriger les causes de cette défaillance afin de repartir en vol dans les meilleurs délais», a indiqué le président du Cnes, Jean-Yves Le Gall.

En raison de la crise liée à la pandémie du coronavirus, il s'agissait seulement du deuxième lancement de l'année pour Vega, sur les quatre prévus normalement.