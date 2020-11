Vidéo : une explosion tue au moins 14 automobilistes sur une autoroute mexicaine

Une vidéo, postée sur les réseaux sociaux, montre un épais panache de fumée noire flottant au dessus de l'autoroute traversant la ville de Jala, dans l'Etat de Nayarit, au Mexique. Quelques secondes plus tôt, lundi 16 novembre, une violente explosion a surpris les automobilistes. Les autorités font état d'au moins 14 morts.

Dans une autre séquence, un groupe de personnes semble se diriger vers ce qui pourrait être une collision, lorsque la déflagration soudaine les force à rebrousser chemin. On peut alors entendre un homme s'exclamer concernant la chaleur dégagée par l'explosion.

Selon les informations de The Independent, la Garde nationale Nayarit a indiqué que la plupart des victimes sont décédées alors qu'elles étaient encore dans leurs voitures. Plusieurs véhicules, dont un camion-citerne, ont été incendiés.

La cause de l'explosion doit encore être déterminée. Les premiers rapports des autorités locales évoquaient une conduite d'essence longeant l'autoroute qui aurait explosée. Mais, dans un message posté sur Facebook, le gouverneur de Nayarit, Antoni Echevarria, a écrit : «le secrétaire à la sécurité et à la protection des citoyens m'a informé que sur l'autoroute Tepic-Guadalajara [...] une explosion d'un camion-citerne a été enregistrée et a malheureusement fait plusieurs morts».

En attendant que les circonstances du drame soient officiellement éclaircies, les autorités ont fermé la route pour nettoyer les débris, évacuer les victimes et sécuriser la zone.