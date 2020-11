Amazon se lance dans la vente de médicaments aux Etats-unis

C'est à se demander s'il existe encore un produit qu'Amazon ne vend pas. Après les livres, les vêtements, les meubles, les produits frais ou même le streaming, le géant du commerce en ligne ajoute une nouvelle corde à un arc déjà très chargé : les médicaments. Mardi 17 novembre, la plate-forme a annoncé le lancement d'Amazon pharmacy aux Etats-Unis.

Comme son nom l'indique, ce nouveau service permettra aux consommateurs de commander en ligne des médicaments prescrits sur ordonnance. Dans un communiqué, le responsable des services aux clients en Amérique du Nord, Doug Herrington, a indiqué que «la pharmacie est un ajout important et nécessaire à la boutique en ligne Amazon», «alors que de plus en plus de gens cherchent à faire leurs courses du quotidien depuis leur domicile».

Introducing Amazon Pharmacy.





Prescribed by your doctor, delivered by us. https://t.co/tGNwM0I9IY pic.twitter.com/6pko1sRTvj — Amazon (@amazon) November 17, 2020

Concrètement, cela se traduit par une toute nouvelle section sur la plate-forme de Jeff Bezos. Les clients peuvent y créer un profil afin de renseigner les informations de leur assurance santé. S'ils le souhaitent, ils peuvent même faire en sorte que leur médecin traitant envoie directement leurs ordonnances sur Amazon Pharmacy.

Le géant du commerce en ligne mise notamment sur le fait que les Américains réclament davantage de transparence concernant les prix des médicaments. Sur Amazon Pharmacy, les clients pourront non seulement accéder aux différentes marques de molécules génériques ainsi qu'au divers dosages possibles, mais aussi comparer les coûts en fonction de leur assurance. Les membres du service Prime bénéficieront en outre de rabais.

Même si certains médicaments, comme les opiacés, ne pourront pas être commandés sur la plate-forme, «ce lancement d'Amazon représente une menace significative pour les officines physiques de pharmacie», selon Craig Garthwaite, professeur à l'école de business de Northwestern University. Il estime que «ces comptoirs de pharmacie doivent désormais offrir plus qu'un accès aux médicaments prescrits».

Une prophétie qui semble se vérifier puisque l'annonce a eu pour effet immédiat de faire plonger les titres boursiers des géants américains de la pharmacie. En fin d'après-midi, mardi 17 novembre, CVS Health Corp et Walgreens Boots Alliance perdaient plus de 9%, contre 16% pour Rite Aid. Même tendance du côté des distributeurs de médicaments avec respectivement -6,6% et -6,5% pour Cardinal Health etMcKesson. Dans le même temps, l'action d'Amazon gagnait 0,5%.