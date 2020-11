DIRECT - Coronavirus : 427 nouveaux décès enregistrés ces dernières 24H

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum.

21h10

Le contat entre l'UE et la société de biotechnologie américaine Moderna pour un vaccin anti-Covid est "quasiment prêt" et sera conclu "dans les prochains jours", a assuré le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes.

20h35

Le haut commissaire au Plan, François Bayrou, s'est dit "favorable à la réouverture le plus vite possible" des petits commerces, ainsi qu'à une vaccination "obligatoire" contre le Covid-19.

"J'ai passé 48 heures à recevoir corps de métier par corps de métier, tous les commerçants pour regarder leur compte d'exploitation ligne à ligne, pour voir où s'abattaient sur eux les difficultés dans lesquelles nous sommes. Vous me demandez si je suis favorable à la réouverture le plus vite possible, la réponse est oui", a fait valoir le maire de Pau sur Europe 1, alors que la fermeture des commerces non-essentiels depuis le déconfinement est critiquée par de nombreux élus.

20h34

Les écoles publiques de la ville de New York, qui avaient rouvert après beaucoup d'hésitations fin septembre, vont refermer à partir de ce jeudi, après que le taux de positivité au Covid-19 eut atteint les 3%.

19h55

Les données de l'agence sanitaire Santé publique France font état de 427 morts recensées ces dernières 24h dans les hôpitaux, portant le bilan total des décès liés au coronavirus à 46.700 depuis le début de l'épidémie en France.

Cependant, la pression s'allège un peu sur les services de réanimation, même s'ils restent soumis à une forte tension : 4.759 patients du Covid-19 sont en réanimation, dont 361 nouvelles admissions en 24H.

19h30

L'ex-champion de boxe argentin Juan Domingo Roldan, trois fois challenger pour le titre mondial des poids moyens dans les années 1980, est mort mercredi à l'âge de 63 ans des suites du Covid-19, ont indiqué des sources médicales.

17h55

L'Espagne a autorisé le lancement de la dernière phase d'essai clinique d'un vaccin contre le Covid-19, élaboré par le groupe américain Johnson & Johnson, qui sera également testé dans huit autres pays.

Cet essai en phase trois sera mené dans neuf hôpitaux espagnols, d'abord sur des volontaires ne présentant pas de risques particuliers de développer des formes graves du Covid-19, puis sur des patients à risque, a indiqué l'Agence espagnole des médicaments (AEMPS).

16h24

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire demande aux acteurs de la distribution de "décaler" l'opération promotionnelle "Black Friday", prévue le 27 novembre, alors que le gouvernement doit décider dans les prochains jours à quelle date les commerces dit "non essentiels" pourront rouvrir.

"Est-ce que vraiment, vendredi prochain, c'est la bonne date pour organiser un Black Friday ? Ma réponse est non", a affirmé le ministre au Sénat, demandant aux acteurs de la grande distribution et du commerce en ligne d'"examiner toutes les possibilités de décaler cette opération qui n'a pas de sens dans les circonstances actuelles".

16h06

La Norvège a annoncé la mort d'un enfant atteint du Covid-19, le premier cas juvénile mortel dans le pays scandinave. "Un enfant hospitalisé à l'hôpital universitaire de Haukeland est mort mercredi d'une maladie liée au Covid", a annoncé l'établissement situé dans la ville de Bergen (ouest) dans un tweet. "L'enfant souffrait d'une autre pathologie chronique grave", a-t-il ajouté.

15h45

L'Iran se prépare à de nouvelles "restrictions draconiennes" devant entrer en vigueur samedi dans de nombreuses zones du pays alors que le compteur des vies fauchées par l'épidémie de Covid-19 ne cesse de s'accélérer.

15h17

La chaîne de télévision locale privée Tahiti Nui TV (TNTV), diffusée dans l'ensemble de la Polynésie française, a annoncé cesser la diffusion de ses journaux après que nombre de ses collaborateurs ont été touchés par le Covid-19.

"TNTV a été, hélas, fortement impactée par l'épidémie. Les conditions ne nous permettent plus aujourd'hui d'assurer correctement vos journaux télévisés", a fait valoir la chaîne privée, en évoquant "plusieurs collaborateurs, notamment de la rédaction, touchés par le Covid-19".

14h28

La France est encore "loin du déconfinement", a averti le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, en évoquant une "adaptation du confinement" au 1er décembre plutôt qu'un desserrement. "Nous ne sommes pas du tout au déconfinement, on en est même loin. On parle d'une adaptation éventuelle du confinement à partir du 1er décembre si la situation sanitaire nous le permet", a affirmé M. Attal, soulignant la "tension extrême dans les hôpitaux" lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

14h21

48 candidats-vaccins sont actuellement en essais cliniques sur l'homme. Mais seuls onze sont entrés dans la phase 3, la dernière avant l'homologation des autorités, selon l'Organisation mondiale de la santé.

13h16

Le vaccin développé par l'alliance Pfizer/BioNTech est efficace à 95% pour prévenir le Covid-19, selon des résultats complets de leur essai clinique à grande échelle, ont annoncé les sociétés mercredi dans un communiqué. C'est mieux que des résultats partiels publiés la semaine dernière et qui montraient "plus de 90%" d'efficacité.

Cela signifie que 162 membres du groupe placebo de l'essai ont contracté le Covid-19, contre seulement 8 dans le groupe vacciné. Pfizer demandera une autorisation de commercialisation "d'ici quelques jours" à l'Agence américaine des médicaments (FDA).

12h14

L'Association des maires de France (AMF) a demandé au Premier ministre Jean Castex "la réouverture progressive" des commerces de proximité, dont la fermeture lors du reconfinement est critiquée par de nombreux élus, dans une lettre rendue publique mercredi.

"Il nous paraît souhaitable d'engager une réouverture progressive des commerces de proximité non alimentaires", a écrit le président de l'AMF François Baroin au chef du gouvernement.

11h29

La Hongrie étend le confinement partiel jusqu'au 8 février.

11h23

La CGT s'est interrogée mercredi sur l'intention du patronat "de réellement avancer" sur la négociation sur le télétravail, estimant qu'il valait mieux lors de la dernière séance du 23 novembre se séparer "sur un constat de désaccord" plutôt que signer un accord "minimal". L

a précédente séance, qui s'est terminée mardi en soirée, a laissé "un goût d'inachevé", a déclaré Fabrice Angéi, négociateur de la CGT, lors d'un point presse en visioconférence.

11h11

La Chine a fait état mercredi de deux employés de la chaîne du froid malades du Covid-19 à Tianjin (nord), dans un contexte de méfiance croissante vis-à-vis des aliments surgelés importés, liés à plusieurs foyers d'infection.

Le pays a endigué l'épidémie depuis le printemps, grâce à des mesures draconiennes (dépistages massifs, confinement, quarantaines à l'arrivée sur le territoire, suivi des déplacements) et au port du masque.

10h56

La responsable du système de traçage des cas de nouveau coronavirus en Angleterre, Dido Harding, a révélé mercredi devoir s'isoler après avoir été contactée par son propre système.

"Rien de vaut l'expérience personnelle de vos propres produits... J'ai reçu ça dans la nuit", a ironisé Dido Harding sur Twitter dans un message accompagné d'une capture d'écran de téléphone portable indiquant "Vous devez observer une quarantaine jusqu'au 26 novembre". Je me "sens bien", a déclaré Mme Harding, ajoutant qu'elle prévoyait de passer de "nombreuses heures" en vidéoconférence pour poursuivre son travail.

09h51

Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a regretté mercredi une gestion "verticale" de la crise, invitant l'exécutif à associer les acteurs économiques, syndicaux, associatifs et politiques et à ne pas abandonner "dans la précarité démocratique" une frange de la population.

"On est encore dans la gestion de cette crise trop verticale", a estimé le responsable du premier syndicat

09h37

L'Etat d'Australie-Méridionale a annoncé la mise en place à compter de mercredi minuit d'un confinement de six jours dans la capitale Adelaïde pour tenter de circonscrire la récente flambée de cas de coronavirus.

Les écoles, les restaurants et les usines doivent fermer et les habitants de l'ensemble de l'Etat sont tenus de rester chez eux. Cette mesure intervient après l'apparition de deux nouveaux cas en lien avec un foyer de coronavirus détecté dans un hôtel d'Adelaïde, où des personnes arrivant de l'étranger effectuaient leur quarantaine.

La ville totalisait ainsi mercredi 22 personnes contaminées.

08h53

Quatre cadres sur dix (39%) alternaient télétravail et activité en présentiel dans les premiers jours du reconfinement, tandis que près d'un tiers des cadres (32%) télétravaillaient à 100%, selon un sondage de Cadremploi réalisé du 6 au 9 novembre et publié mercredi.

À côté de ces salariés de l'encadrement pratiquant totalement ou occasionnellement le télétravail, un cadre sur six (17%) a travaillé uniquement en présentiel. Et l'entreprise de 3% des cadres a été "contrainte de fermer", indique Cadremploi.

08h40

06h55

Déjà durement touché par le coronavirus, le Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au monde, enregistre une hausse des hospitalisations faisant craindre une deuxième vague similaire à celle qui déferle actuellement sur l'Europe et les Etats-Unis.

Dans ce pays de 212 millions d'habitants où plus de 166.000 personnes sont mortes du covid-19, la moyenne mobile de décès quotidiens, qui était supérieure à 1.000 durant un interminable plateau de juin à août, était tombée sous les 350 en début de semaine dernière.

Depuis samedi, elle est repassée au-dessus de 400. Le gouvernement de l'Etat de Sao Paulo, le plus peuplé et le premier foyer de contamination du pays, a fait état d'une hausse de 18% des hospitalisations de patients du covid-19 la semaine dernière.

06h50

Les Etats-Unis ont autorisé en urgence mardi la mise sur le marché d'un test rapide à usage individuel pour détecter le Covid-19 et qui fournit le résultat en 30 minutes, dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

L'Agence américaine des médicaments (FDA) a donné son feu vert à ce test qui peut être utilisé par voie nasale par des individus âgés d'au moins 14 ans, en cas de suspicion de contamination au coronavirus.

06h45

Blablacar ne va pas relancer son offre de bus en Europe avant le printemps 2021, a indiqué mercredi son directeur général Nicolas Brusson. L'opérateur a suspendu le 2 novembre son offre Blablabus (ex-OuiBus), avec le reconfinement.

"On veut éviter de faire le yo-yo : relancer pour Noël, refermer début janvier", a expliqué Nicolas Brusson à l'AFP. Les quelques trajets réservés dans cette période compliquée seront remboursés, a indiqué Blablabus.