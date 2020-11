Etats-Unis : il défend l'intégrité de l'élection, Donald Trump le licencie

Pas question de contredire Donald Trump. Le président sortant a licencié ce 17 novembre Christopher Krebs, chef de l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures. Ce dernier avait assuré, dans un rapport, que l'élection américaine était «la plus sûre de l'histoire des Etats-Unis».

«La déclaration récente de Chris Krebs sur la sécurité de l'élection de 2020 était hautement inexacte, puisqu'il y a eu des fraudes et irrégularités massives (...). Donc, Chris Krebs a été licencié», a ainsi tweeté Donald Trump en début de soirée. Le concerné a assuré dans un communiqué que «ce fut un honneur de servir».

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020