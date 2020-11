Pourquoi le retrait des troupes d’Afghanistan par Donald Trump met Joe Biden en difficulté

Une mesure qui ne fait pas l'unanimité. Washington a annoncé ce 17 novembre le retrait de 2.500 soldats d'Irak et d'Afghanistan d'ici à la mi-janvier. Selon Christopher Miller, chef du Pentagone par intérim, cela ne laissera plus que 2.500 militaires américains dans chaque pays.

Cela fait notamment suite à une promesse de campagne de Donald Trump en 2016, qui voulait mettre un terme aux «guerres sans fin» et rapatrier tous les soldats. Cependant, les alliés des Etats-Unis et l'état-major américain ne sont pas favorables à de telles mesures, qui pourraient selon eux déstabiliser la région. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, a par exemple déclaré qu'un retrait précipité pourrait refaire de l'Afghanistan «une plateforme pour les terroristes internationaux».

Même au sein du camp républicain, tout le monde n'est pas d'accord avec la décision de la Maison Blanche. L'influent chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell a déclaré à des médias américains qu'une telle action serait une «erreur».

Joe Biden face à un dilemme

Mais malgré ces conseils, Donald Trump et son équipe ont malgré tout validé l'ordre. Et cela risque de mettre le président élu Joe Biden dans l'embarras au moment de sa prise de pouvoir le 20 janvier prochain. En effet, il ne sera plus si facile alors de renvoyer des soldats sur place, puisque l'opinion publique n'y est pas favorable. Ainsi, selon un sondage YouGov publié en mars 2020, 49% des électeurs pensent qu'avoir envoyé des troupes se battre en Afghanistan était une erreur, contre 30% qui pensent l'inverse. Et selon une étude de l'institut Charles Koch, 46% des interrogés contre 30% affirment soutenir le rapatriement des soldats.

Alors qu'il n'a pas encore mis le pied dans le bureau ovale, et que Donald Trump n'a pas concédé sa défaite, Joe Biden a d'ores et déjà un dossier compliqué à gérer. Il devra choisir entre écouter les demandes des Américains ou celles de ses alliés, qui s'inquiètent de futurs attentats terroristes organisés sur les terres afghanes et irakiennes.