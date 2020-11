Un vaccin chinois contre le coronavirus annoncé efficace

Le candidat vaccin CoronaVac, développé par le laboratoire chinois Sinovac Biotech, entraîne bien une réponse immunitaire. Telle est la conclusion d'une étude publiée ce 17 novembre dans The Lancet.

Après Pfizer, Moderna et l'institut Gamaleïa, Sinovac est donc le quatrième laboratoire à présenter un vaccin considéré comme efficace contre le coronavirus.

Attention cependant : l'étude de The Lancet est une étude préliminaire. Elle ne donne pas de pourcentage d'efficacité, et ne porte que sur les phases 1 et 2 du test de CoronaVac. La réponse immunitaire a donc été observée «seulement» chez 700 volontaires.

Pour être certain que CoronaVac est efficace, il faudra attendre la fin de la phase 3, qui a débuté en septembre. Durant cette phase, le candidat vaccin est injecté à des milliers de volontaires notamment en Turquie et au Brésil.

C'était d'ailleurs au Brésil que le vaccin Sinovac avait fait parler de lui. Le pays avait stoppé la phase 3 de test, après que l'un des participants ait trouvé la mort. Selon Sinovac, le décès du volontaire était sans lien avec le vaccin. Les autorités sanitaires brésiliennes avaient finalement autorisé la reprise des essais mi-novembre.

Vaccin vivant

Le vaccin CoronaVac se base sur un principe de vaccin vivant atténué. L'objectif est d'injecter une version affaiblie du SARS-Cov-2 dans l'organisme afin de stimuler le système immunitaire.

Les quelque 700 patients testés et étudiés par The Lancet étaient âgés de 18 à 59 ans, et ont chacun reçu deux injections de CoronaVac.