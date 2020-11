DIRECT - Coronavirus : la reprise économique mondiale «reste difficile», estime le FMI

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum.

15h08

Le gouvernement irlandais a indiqué qu'il prévoyait d'abattre les visons d'élevage du pays de crainte qu'ils ne soient porteurs d'une mutation transmissible à l'homme du nouveau coronavirus, détectée au Danemark chez ces petits mammifères élevés pour leur fourrure.

14h41

Près des trois quarts des pubs et restaurants britanniques s'attendent à mettre la clé sous la porte l'an prochain à cause des restrictions à leur activité entraînées par les mesures de lutte contre le nouveau coronavirus, selon une enquête sectorielle.

D'après les organisations British Beer and Pub Association, UK Hospitality et British Institute of Innkeeping, 72% des entreprises sondées s'attendent à "ne plus être viables et à fermer en 2021".

14h18

La reprise économique mondiale "reste difficile" du fait de la résurgence de la pandémie de Covid-19 dans de nombreux pays, a souligné jeudi la directrice générale du FMI.

"Alors qu'une solution médicale à la crise est désormais en vue" avec un vaccin contre le coronavirus à portée de main, la reprise "reste sujette à des revers", écrit Kristalina Georgieva, dans une note de blog publiée en amont du sommet du G20.

13h04

Le groupe Air France-KLM se tient prêt à assurer le transport par avion des vaccins contre le Covid-19 quand ils seront commercialisés, a indiqué jeudi la directrice générale d'Air France Anne Rigail.

Air France et KLM "ont une véritable expertise dans le transport de produits pharmaceutiques" notamment à basse température, a expliqué Mme Rigail au cours d'une conférence de presse par vidéo organisée par l'Association des journalistes économiques et financiers (Ajef).

12h42

Le vaccin contre le Covid-19 développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford provoque une réponse immunitaire chez les personnes les plus âgées, particulièrement à risques, selon des résultats publiés jeudi qui confirment des annonces déjà faites en octobre.

Ces résultats intermédiaires portent toutefois sur un stade de développement moins avancé (dit de phase 2) que ceux qui ont fait l'objet d'annonces spectaculaires ces dix derniers jours par les fabricants BioNTech/Pfizer et Moderna.

12h36

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.350.275 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Plus de 56.234.440 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 36.029.400 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations.

12h21

Le député LFI de la Somme, François Ruffin, a plaidé jeudi pour la mise en place d'un "impôt Covid" sur les sociétés, visant les "profiteurs de crise" au profit des entreprises "les plus en souffrance".

"On a des petits commerçants qui sont en train de crever la gueule ouverte, il doit y avoir un impôt sur les profiteurs de crise", parmi lesquels "il n’y a pas que les plateformes numériques", a déclaré M. Ruffin sur France Bleu Picardie.

Il a cité "les assureurs" et "la grande distribution", qui "ont gagné beaucoup moins que les plateformes mais qui ont gagné quand même pendant le premier temps du confinement".

12h08

Une mutation transmissible à l'homme du coronavirus chez les visons au Danemark, jugée problématique car pouvant potentiellement menacer l'efficacité d'un futur vaccin, est "très probablement éteinte", a indiqué jeudi le ministère danois de la Santé.

"Aucun autre cas de la mutation provenant des visons, Cluster 5, n'a été détecté depuis le 15 septembre, c'est pourquoi l'Institut en charge des maladies infectieuses (SSI) estime que cette mutation est très probablement éteinte", a écrit le ministère dans un communiqué, annonçant la levée de la plupart des restrictions dans la région touchée.

La détection de cette mutation avait poussé le Danemark à ordonner l'abattage de tout son cheptel de plus de 15 millions de visons.

11h59

Plusieurs règles de fonctionnement des copropriétés vont être assouplies pour répondre à l'impossibilité de tenir des assemblées générales lors du reconfinement, a annoncé jeudi le gouvernement, réactualisant des mesures déjà prises lors du premier confinement au printemps.

"Le gouvernement prolonge les assouplissements prévus pour les syndics et assemblées générales de copropriétés", annonce dans un communiqué le ministère du Logement, au lendemain d'une ordonnance prise en ce sens.

11h37

Le niveau des contaminations au Covid-19 en Allemagne est encore "trop élevé" mais les nouvelles restrictions mises en place au début du mois "sont efficaces" et incitent à "l'optimisme" sur l'évolution de la situation épidémique, a estimé jeudi l'autorité sanitaire de référence.

"Le chiffres sont encore élevés, beaucoup trop élevés" mais "les mesures rigoureuses sont efficaces et nous sommes sur le bon chemin", a déclaré lors d'une conférence de presse Lothar Wieler, président de l'institut de veille sanitaire Robert-Koch (RKI).

11h20

La Russie a dépassé jeudi la barre des deux millions de malades du nouveau coronavirus, enregistrant également deux nouveaux records en terme d'infections et de décès quotidiens, mais les autorités se refusent toujours à un confinement généralisé.

Les autorités sanitaires ont rapporté 23.610 nouvelles infections jeudi et 463 nouveaux décès, pour un total de 2,02 millions de cas détectés depuis le début de l'année et 34.850 morts.

10h59

Le nombre de tests de dépistage virologiques du Covid-19 réalisés en France a fortement baissé la semaine dernière, entraînant un raccourcissement des délais de validation des résultats, selon des données officielles publiées jeudi.

Entre le 9 et le 15 novembre, environ 1,8 million de tests virologiques (RT-PCR) ont été effectués, contre 2,3 millions la semaine précédente, une chute qui peut en partie s'expliquer par le jour férié du 11 novembre, où de nombreux laboratoires étaient fermés, indique la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), service dépendant du ministère de la Santé.

10h48

La ministre chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher a assuré, jeudi sur LCI, que l'objectif du gouvernement est "d'ouvrir les commerces physiques dès que possible", tout en soulignant que "chaque jour compte aussi en matière sanitaire".

L'objectif est de "mettre toutes nos forces dans la bataille pour arrêter la circulation de ce virus le plus vite possible, pour faire en sorte que les conditions sanitaires soient réunies pour qu'enfin ces commerçants, ces artisans, puissent recommencer à travailler", a-t-elle expliqué.

09h01

Le Japon est en "alerte maximale" après avoir recensé un nombre record d'infections quotidiennes au coronavirus, a déclaré jeudi le Premier ministre Yoshihide Suga, sans toutefois prévoir de nouvelles mesures de restrictions dans l'immédiat.

Plus de 2.000 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés mercredi dans le pays, un record national. Tokyo a par ailleurs dépassé jeudi la barre des 500 nouveaux cas quotidiens, selon les médias locaux, un deuxième record d'affilée pour la capitale du pays après 493 cas détectés la veille.