En Thaïlande, des bouées canards utilisées par les manifestants pour se protéger des canons à eau

Un objet incongru devenu un symbole du mouvement. Des bouées gonflables jaunes en forme de canards sont apparues dernièrement dans les rangs des manifestants pro-démocratie en Thaïlande. Ils les utilisent comme boucliers pour se protéger des canons à eau de la police.

Cet accessoire a fait sa première apparition mardi, selon Reuters, au cours d'une journée de manifestations particulièrement violente à Bangkok, lors de laquelle 55 personnes ont été blessées dont six par balles. Initialement, ces canards gonflables géants n'avaient été apportés que pour la blague. Certains manifestants les voyaient, avec humour, comme leur «force navale», qui leur permettrait d'atteindre par la rivière le Parlement thaïlandais, où députés et sénateurs débattent d'une éventuelle réforme constitutionnelle.

Protesters in Thailand are using giant inflatable ducks to protect themselves from tear gas and water cannons.





About 55 were wounded on Wednesday, 6 from gunshots, say medics — the worst violence so far. The protesters want reforms to the government and monarchy. pic.twitter.com/p8Swtc2jCK

