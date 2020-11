Tommy Hilfiger vend son splendide manoir pour 47 millions de dollars

Une propriété d'exception. Le célèbre styliste Tommy Hilfiger et son épouse Dee Ocleppo Hilfiger ont vendu leur manoir historique, situé à Greenwich, dans le Connecticut (Etats-Unis), pour 47,5 millions de dollars, soit plus de 40 millions d’euros.

Construite en 1939, la résidence, entièrement recouverte de lierre, fait plus de 1.200 mètres carrés et jouit d’un immense jardin structuré par des haies sculptées, et doté de plusieurs fontaines, rapporte le New York Post.

Tommy Hilfiger finds buyer for $47.5M mansion, moves to Palm Beach https://t.co/SRplOVFipE pic.twitter.com/lGhNRkhkjx — New York Post (@nypost) November 18, 2020

Semblable à un château, avec ses tourelles à toit conique, la demeure comprend notamment six chambres, douze salles de bain, six cheminées, mais aussi un cinéma, un court de tennis, une cave à vin, ainsi qu’une salle de dégustation.

Le couple, qui déménage à Palm Beach, en Floride, avait acheté la propriété en 2010 pour 31,4 millions de dollars et avait passé plus de trois ans à rénover les lieux. «Chaque poignée de porte a été refaite», avait précisé le couturier américain à l'Architectural Digest.

Selon Dee Ocleppo Hilfiger, c’est l'endroit idéal pour organiser des réunions de famille et des réceptions. «Nous nous sentons comme dans la campagne anglaise, mais la ville est si proche», avait-elle souligné auprès du magazine mensuel.