Barack Obama vend 890.000 exemplaires de ses mémoires en 24 heures

Le succès est retentissant pour Barack Obama, qui publiait le 17 novembre le premier tome de ses mémoires intitulé «A Promised Land». Seulement 24 heures après sa sortie, le livre de l'ex-président s'était déjà écoulé à 890.000 copies aux Etats-Unis et au Canada.

Des chiffres à donner le tournis, et qui pourraient bien propulser les mémoires de Barack Obama en tête des livres de présidents les plus lucratifs de l'histoire moderne. Ironie du sort, le seul livre écrit par un ex-locataire de la Maison Blanche à afficher des ventes aussi spectaculaires est celui de Michelle Obama, intitulé «Becoming» et publié le 13 novembre 2018. Le jour de sa sortie, l'ouvrage de l'ancienne First Lady s'était écoulé à 725.000 exemplaires, et s'est depuis vendu à plus de 10 millions de copies.

Un succès commercial qui prouve que, quatre ans après leur départ de la Maison Blanche, Michelle et Barack Obama jouissent toujours d'une popularité intacte aux Etats-Unis. Un pays victime d'une fracture politico-sociale sans précédent depuis plusieurs mois, alors que le président sortant Donald Trump a passé quatre années à embraser une population déjà très divisée.

A titre de comparaison, les mémoires de Bill Clinton «My Life» s'étaient vendues à 400.000 exemplaires le jour de leur sortie en Amérique du nord, et celles de George W Bush, «Decision Points», à environ 220.000.