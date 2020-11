L'avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, victime d'un accident de teinture pour cheveux

Une scène surréaliste. L'ancien maire de New York et actuel avocat de Donald Trump Rudy Giuliani est apparu ruisselant de transpiration et de teinture pour les cheveux. Une situation plus qu'insolite très vite moquée sur les réseaux sociaux.

Lors d'une conférence de presse donnée au siège du Comité national républicain à Washington DC, Rudy Giuliani, 76 ans, souhaitait dénoncer l'élection de Joe Biden en y voyant - même sans preuve - «un complot national» et «une fraude massive».

Mais ce que les spectateurs retiendront de sa logorrhée, ce sont les deux traînasses noirâtres coulant le long de ses joues, juste après son imitation de «Mon cousin Vinny» en reprenant l'accent new yorkais de l'acteur principal, Joe. Les spectateurs ont rapidement supposé que cela provenait de la teinture de ses cheveux.

Pour le New York Times, ce ne serait néanmoins pas le fait d'une coloration capillaire, mais de l'application juste avant la conférence de mascara sur ses tempes grisonnantes.

Il n'en fallait pas plus pour ses détracteurs, ou non. Car même les community managers de la chaîne YouTube de Donald Trump, qui pensaient leurs micros éteints, se sont moqués en direct de cet incident.

Depuis, la vidéo a été supprimée du compte. Mais un extrait a tout de même été récupéré et publié sur le compte Twitter du journaliste américain Mark Helenowski.

On Trump's official YouTube page, just now: "Can they hear us on the stream? I guess not." "I don't think so..." "You see fuckin' Rudy's hair dye dripping down his face?" h/t to @Fer_Echavarri for catching pic.twitter.com/Fy0NvdNYGZ

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux à se moquer de sa coloration défaillante, et du comique de la situation.

Looks like @RudyGiuliani really needed that $20,000 a day for a better hair dye. pic.twitter.com/cWT8FZ7yWg

"The Case For Really Cheap Hair Dye Being Made by Rudy Giuliani" #RudyIsMelting #RudyFooliani #TrumpIsALaughingStock pic.twitter.com/B3mGKgZoST

Rudy Giuliani bleeding hair dye in his face during his presser is one of the best things to happen this year.

I also did not have Rudy Giuliani Dripping Hair Dye on my 2020 bingo card, either. pic.twitter.com/9L9cuZUCBr

— Nurses Have Had Enough Of Your Shit (@asthehosptuRNs) November 19, 2020