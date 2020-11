Pour Bill Gates, la moitié des voyages professionnels n'auront plus lieu après la pandémie

Les réunions de travail en visioconférence sont-elle parties pour durer après la pandémie ? C'est ce que semble penser Bill Gates, qui a prédit que la moitié des voyages d'affaires n'auront plus lieu une fois l'épidémie de coronavirus terminée.

Invité à une conférence organisée par le New York Times, le fondateur de Microsoft a également prédit le même sort au travail en présentiel dans les entreprises. «Je pense que plus de 50% des voyages d'affaires et plus de 30% des jours en présentiel disparaîtront», a-t-il expliqué.

Des déclarations qui ne sont pas étonnantes de la part de Bill Gates, puisqu'en octobre dernier, Microsoft annonçait autoriser le télétravail à vie pour certains de ses employés. La seule condition ? Renoncer de manière permanente à son poste de travail dans les locaux.

«La pandémie du Covid-19 nous a tous mis au défi de penser, de vivre et de travailler selon des modes nouveaux», a écrit Kathleen Hogan, directrice des ressources humaines de Microsoft, dans une lettre destinée aux employés de l'entreprise.

Un modèle qui a également séduit Facebook, qui a autorisé ses employés à faire du télétravail à temps complet jusqu'en juillet 2021 pour ceux qui le souhaitent, en leur proposant 1.000 dollars pour qu'ils puissent s'équiper convenablement. Son PDG Mark Zuckerberg avait d'ailleurs annoncé que tous les nouveaux postes de Facebook seraient proposés en télétravail et prédisait que la moitié de ses salariés travailleraient à distance à temps complet d'ici 2030.