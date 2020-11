Etats-Unis : en larmes, un électeur déçu affirme à la radio qu'il pourrait «mourir» pour Donald Trump

La défaite de Donald Trump ne passe toujours pas auprès de ses supporters. L'appel d'un fervent trumpiste, abattu par les résultats de l'élection présidentielle, à un animateur radio, est un nouveau témoignage de la déception que ressent une partie des Américains.

L'auditeur - un habitant de l'Etat de Géorgie - s'est exprimé pendant l'émission de l'animateur radio Rush Limbaugh, connu pour ses prises de position ultra-conservatrices. «Trump et toi, c'est tout ce qui nous reste, Rush», se désole l'électeur déçu, au bord des larmes. «Nous sommes dans un Etat contrôlé par les Républicains et ils ne veulent pas recompter les bulletins. Ils ne veulent pas. Cela revient à dire aux Géorgiens qu'ils n'en ont rien à faire», poursuit-il.

Après avoir regretté l'absence d'électeurs républicains aux manifestations «MAGA» (en référence au célèbre «Make America Great Again» de Donald Trump), l'homme s'est lancé dans une véritable profession de foi en faveur du président américain sortant. «Que Dieu nous en préserve, qu'est-ce qu'il nous reste ? J'aime mon président. Je ne suis pas un révolutionnaire, Rush. Mais je mourrais pour mon président. Cet homme est celui qui a le plus donné à ce pays et il n'était pas obligé de le faire. Il est milliardaire. Il n'était pas obligé», a-t-il déclaré entre deux sanglots.

Cet appel n'a pas tardé à susciter des réactions, autant dans le camp républicain que dans le camp démocrate.

«Un auditeur ému explique à Rush Limbaugh ce que chaque Américain ressent»

«Si cela ne vous fait pas pleurer, vous n'êtes pas un Patriote !! Ecoutez ce que cet auditeur dit à Rush Limbaugh !! Où sont nos chefs et membres du Congrès républicains !?»

If this doesn’t make you tear up, you aren’t a Patriot Listen to what this caller is saying to #RushLimbaugh Where are our #Republican leadership & Congressmen #StopTheSteaI #Trump2020 #SaturdayMorning https://t.co/ELMvXGpYDY

«Ceux qui ont entendu/vu la vidéo de cet imbécile dans l'émission de Rush Limbaugh en pleurs, disant qu'il mourrait pour Trump. Je voudrait dire deux choses à cet idiot : 1) Pensez-vous que Trump mourrait pour vous ? 2) S'il-vous-plaît, mourez pour Trump & disparaissez de cette planète.»

Who heard / saw the clip of the dumbass on Rush Limbaugh's show crying and saying that he would die for Trump. I want to say two things to that idiot.



1) Do you think Trump would die for you?



2) Please die for Trump & get your stupid-ass off this planet.

— ?uesthate (@hexhatesuall) November 21, 2020