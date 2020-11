Vidéo : pensant son micro éteint, un réalisateur critique un acteur d'Hollywood en pleine audition sur Zoom

En pleine audition avec l'acteur Lukas Gage via Zoom, un réalisateur très connu aux Etats-Unis s'est permis de critiquer la taille de son appartement, croyant son micro éteint. Choqué par son attitude, le comédien a décidé de partager la séquence sur les réseaux sociaux.

«Si vous êtes un réalisateur de m****, pensez-bien à éteindre votre micro avant de déverser votre m**** pendant des réunions Zoom», a écrit l'acteur de 25 ans, vu notamment dans la série «Euphoria», sur sa page Twitter.

psa if youre a shit talking director make sure to mute ur shit on zoom mtgings pic.twitter.com/PTgMZcRhEw — lukas gage (@lukasgage) November 20, 2020

S'il n'a pas révélé le nom du réalisateur en question, Lukas Gage a néanmoins partagé l'audio du moment de malaise. «Ces personnes pauvres qui vivent dans des appartements minuscules. Genre je regarde derrière lui et je peux voir sa télévision... », peut-on l'entendre dire, pensant que le comédien ne pouvait pas l'entendre.

Lukas Gage, qui a préféré prendre la critique avec humour, a néanmoins signalé au réalisateur qu'il n'avait pas éteint son micro. Celui-ci a réagit en s'excusant et en disant qu'il était «mort de honte».

«Je sais c'est un appartement de m****, donnez-moi le job pour que je puisse en prendre un plus grand», a réagi l'acteur avec humour, alors que le réalisateur continuait à s'excuser.

Choquées par la vidéo, certaines personnalités ont apporté leur soutien à Lukas Gage, notamment l'actrice Emmy Rossum, qui a écrit en commentaires. «Je pense que je reconnais la voix. Si c'est bien la personne à qui je pense, il m'a demandé 'd'auditionner' pour lui un jour. Mais pas pour jouer une scène. Il a dit qu'il savait que je pouvais jouer. Il voulait juste que je vienne dans son bureau en bikini et que je tourne sur moi-même. Je ne rigole pas. Mes agents m'ont dit qu'il voulait voir si j'étais 'grosse' en ce moment. Je crois que j'ai dit à mon agent 'Dis lui non merci et d'aller se faire foutre'»