Vidéo : une vidéoconférence confidentielle de l'UE hackée par un journaliste néerlandais

Daniël Verlaan, journaliste pour la chaîne RTL Nieuws, et également connu comme hackeur, a fait une apparition inattendue dans une vidéoconférence confidentielle des ministres de la Défense de l'Union européenne.

Comment ? En utilisant simplement les données de la ministre Ank Bijleveld visibles sur une image postée sur le compte Twitter de celle-ci.

Cette dernière, placée en quarantaine, avait laissé apparaître sur l'une de ses photos des documents de travail. C'est en les examinant que le journaliste a réussi à découvrir cinq des six chiffres du code secret donnant accès à la réunion.

Une fois connecté, Daniël Verlan est apparu tout souriant, en tee-shirt noir, agitant les mains pour saluer les ministres présents.

«Vous savez que vous faites irruption dans une conférence secrète ?», s'est alors offusqué alors le Haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell.

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt

— Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020