Australie : un homme tué par un requin sur une plage touristique

La sortie en mer s'est transformée en tragédie. L'Australie était sous le choc, ce dimanche 22 novembre, après qu'un homme a été tué par un requin à Cable Beach, une plage très touristique du nord-ouest du pays.

D'après ce qu'ont rapporté les autorités et les médias locaux, l'attaque s'est produite dans la matinée au large de cette plage très appréciée des habitants et des touristes, en raison des 22 kilomètres de sable blanc qui s'étendent à proximité de Broome, la ville la plus proche.

Après avoir été sortie de l'eau et en dépit de l'intervention rapide des secours, la victime, âgée d'une cinquantaine d'années, a succombé à ses blessures.

Un homme mort «dans de tragiques circonstances»

Dans un communiqué, la police d'Australie-Occidentale, Etat où se situe Cable Beach, a tout juste confirmé le décès de l'homme «dans de tragiques circonstances».

A Cable Beach, généralement, les attaques de requin sont rares mais les autorités australiennes ont néanmoins appelé la population à redoubler de vigilance.

Habituellement, les autorités sont contraintes de fermer cette plage une à deux fois par an en raison de la présence de crocodiles d'eau salée dangereux pour l'homme.

Concernant cette attaque de requin, elle porte à huit le nombre d'attaques mortelles enregistrées depuis le début de l'année dans le pays.

Sur la même période, 22 attaques de requins ont été dénombrées par la Taronga Conservation Society, une agence gouvernementale.