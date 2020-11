Colorado : 14 heures d’attente et un embouteillage monstre pour... manger un burger

L’ouverture de deux restaurants de la chaîne In-N-Out a provoqué des embouteillages monstres dans le Colorado (États-Unis). La police a annoncé un temps d’attente de 14 heures pour un hamburger.

L’engouement était tel que les forces de l’ordre d’Aurora (Colorado) ont conseillé aux clients, sur Twitter, d’essayer d’autres fast-foods de la région et de tenter leur chance une autre fois au In-N-Out.

It’s official, traffic is double double animal style right now all around the mall. We are on hand helping manage the massive traffic response. Be patient and be kind. Maybe support another local eatery today and In-n-Out another day if traffic is too hectic for you. https://t.co/p2wlfhTvVM pic.twitter.com/e9QxnFaRdF — Aurora Police Dept (@AuroraPD) November 20, 2020

Le second restaurant, qui a ouvert à Colorado Springs, a connu la même avalanche de clients, a rapporté le média local The Gazette. «C’est une expérience marrante et excitante, je ne regrette pas», a témoigné auprès du journal un automobiliste qui souhaitait être l’un des premiers à obtenir un burger.

So an In-N-Out opened up in Colorado today....we heard the line was a 12 hour wait pic.twitter.com/2VWFGOs2oO — (@ilovesickdrops) November 21, 2020

Avant son arrivée dans le Colorado, la chaîne californienne était seulement implantée dans six autres États : sa Californie natale, le Nevada, l’Arizona, Utah, le Texas et l’Oregon.

The grand opening of an In-N-Out Burger in Aurora, Colo., on Friday resulted in fast food pandemonium: local officials estimated a "12-hour" wait time. pic.twitter.com/Wlt6HBMPXw — CBS News (@CBSNews) November 21, 2020

Les propriétaires du In-N-Out ont affirmé qu’ils étaient ravis de l’accueil du Colorado et ont annoncé qu’ils comptaient ouvrir, au plus vite, sept établissements de plus dans l'État.